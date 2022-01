Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Cùng đi phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh;… Đón đoàn công tác có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và lãnh đạo các cơ quan Quân khu. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.



Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện và phòng thủ Quân khu ngày càng vững chắc. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh.

Phối hợp chỉ đạo, nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần của lực lượng vũ trang Quân khu. Ảnh: Thành Duy Lực lượng vũ trang Quân khu tích cực tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Quân khu 4 cũng đã tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Quán triệt các chỉ thị của cấp trên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đồng bộ, chặt chẽ, sát với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm địa bàn Quân khu đảm nhiệm; bảo đảm tốt hậu cần cho cho bộ đội đón Tết; thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội; hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”;… Đồng chí Nguyễn Hòa Bình phát biểu chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến lực lượng vũ trang Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy Sau khi nghe Tư lệnh Quân khu 4 kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần của lực lượng vũ trang Quân khu, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã thông tin những điểm sáng nổi bật của nước ta trong năm 2021; đồng thời đánh giá trong thành tích chung đó có những đóng góp quan trọng của lực lượng Quân đội nói chung, Quân khu 4 nói riêng, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid -19; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh và bày tỏ niềm tin vững chắc lực lượng vũ trang Quân khu 4 với bề dày truyền thống đáng tự hào sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới; trong đó có việc thực hiện tốt các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tiếp tục tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tặng quà chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tặng quà chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận tỉnh và Toàn án nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp Tết đến Xuân về, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chúc lãnh đạo Quân khu, các tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ mạnh khỏe, chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc biển trời Tổ quốc, giữ vững cuộc sống thanh bình cho người dân; tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động an sinh, chăm lo cho Nhân dân.