Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm, chúc Tết tại huyện biên giới Kỳ Sơn

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác Trung ương, tỉnh Nghệ An thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn). Ảnh: Thành Duy



Cùng đi có các đồng chí: Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Thiếu tướng Dương Văn Thăng - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.



Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh.