Chánh án Toà án nhân dân tối cao nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào thăm và làm việc tại Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An

Tham dự buổi làm việc, về phía Toà án nhân dân tối cao Việt Nam, có đồng chí Phạm Quốc Hưng - Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao; đồng chí Trần Ngọc Sơn - Uỷ viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An, cùng đông đảo cán bộ, Toà án nhân dân hai cấp tại Nghệ An.

Nghệ An là địa phương có đường biên giới chung dài hơn 468km, tiếp giáp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng; Hủa Phăn và Bộ Ly Khăm Xay của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, trải dài trên địa bàn 6 huyện, 27 xã của tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc tại Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

Đoàn đại biểu của Toà án nhân dân tối cao nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Chánh án Viêng Thoong Sỉ Phăn Đon làm trưởng đoàn. Ảnh: Tiến Đông

Địa hình tự nhiên, lịch sử, văn hóa khu vực biên giới giữa Nghệ An và các địa phương của nước bạn Lào có nhiều điểm tương đồng. Cư dân nơi đây sống hòa thuận, gắn bó với nhau; có các mối quan hệ thân tộc lâu đời, thường xuyên qua lại thăm thân, giao lưu về văn hoá, kinh tế với nhau. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An xác định việc tăng cường, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác toàn diện với các địa phương của nước bạn Lào là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đến nay, bên cạnh hợp tác truyền thống với 3 tỉnh có chung đường biên giới nói trên, thì Nghệ An đã mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa Văn Na Khệt, Xay Sổm Bun trên nhiều lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến tỉnh Viêng Chăn nhân chuyến thăm và làm việc tại Lào vào tháng 7 vừa qua. Ảnh: Thành Duy

Đối với Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, được sự nhất trí của Toà án nhân dân tối cao hai nước, ngày 20/5/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An và Toà án nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Từ đó đến nay, hai đơn vị thường xuyên có nhiều trao đổi về chuyên môn, tổ chức các đoàn học tập kinh nghiệm lẫn nhau, xây dựng mối quan hệ ngày càng gắn bó, bền chặt. Lãnh đạo hai đơn vị thường xuyên có những cuộc điện đàm thăm hỏi, động viên và chúc mừng nhân những ngày đặc biệt của 2 nước. Bên cạnh đó, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An còn vinh dự được đón tiếp các đơn vị Toà án nhân dân tỉnh bạn thuộc Toà án nhân dân tối cao Lào sang thăm, làm việc tại Nghệ An. Năm 2022, đồng chí Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An cũng vinh dự được tham gia đoàn đại biểu cấp cao của Toà án nhân dân tối cao Việt Nam tham dự Hội nghị Toà án nhân dân tối cao 3 nước Lào – Việt Nam – Căm Pu Chia.

Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An, trao đổi một số vấn đề về nghiệp vụ với đoàn công tác. Ảnh: Tiến Đông

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã trao đổi tình hình công tác, các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm để xây dựng hệ thống Tòa án mỗi nước ngày càng phát triển. Trong đó, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An hiện có 7 đơn vị tòa, phòng; Tòa án nhân dân cấp huyện có 21 đơn vị. Trung bình những năm gần đây, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An giải quyết khoảng 13.000 vụ việc, trong đó Toà án nhân dân tỉnh giải quyết khoảng 1.500 vụ việc. Trung bình mỗi thẩm phán giải quyết khoảng 8 vụ/1 tháng; có những đơn vị 12 – 15 vụ/tháng...

Đồng chí Viêng Thoong Sỉ Phăn Đon - Chánh án Toà án nhân dân tối cao nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào (ngồi giữa), phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Đông

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Viêng Thoong Sỉ Phăn Đon – Chánh án Toà án nhân dân tối cao nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, đã đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai nước trong lịch sử cũng như thời gian vừa qua. Trân trọng sự đón tiếp thịnh tình từ Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An trong suốt chuyến thăm này. Từ các thông tin mà Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An trao đổi, Toà án nhân dân tối cao Lào sẽ nghiên cứu, phổ biến cho các cấp toà tại Lào.

Trong thời gian sắp tới, đồng chí Viêng Thoong Sỉ Phăn Đon mong muốn Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác và tăng cường quan hệ hợp tác với Toà án nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng, địa phương tiếp giáp với Nghệ An. Đặc biệt là trao đổi công tác chuyên môn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ của Toà án nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng...

Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An Trần Ngọc Sơn tặng quà lưu niệm cho Toà án nhân dân tối cao nước bạn Lào. Ảnh: Tiến Đông