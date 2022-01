Chánh án Tòa án nhân dân tối cao vui 'Tết sum vầy' cùng công nhân tại Nghệ An

Đây là một trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn Nghệ An, góp phần chăm lo, động viên công nhân lao động nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh và công nhân lao động thuộc Công đoàn KKT Đông Nam dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Dự và chung vui với người lao động tại chương trình có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Thiếu tướng Dương Văn Thăng - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An; Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An;... Đồng Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao phát biểu chúc Tết công nhân, người lao động. Ảnh: Thành Duy Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động luôn là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Năm 2021 là một năm đầy những khó khăn và thách thức. Đại dịch Covid - 19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và việc làm của người lao động.



Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã kịp thời có các hoạt động để đồng hành cùng người lao động, trong đó, dịp tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã trích kinh phí 8 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ Tết cho người lao động.

Những suất quà của tổ chức Công đoàn cũng như từ các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm đã và đang được chuyển đến công nhân lao động; điều này có giá trị tinh thần rất lớn, góp phần động viên người lao động khi Tết đang đến rất gần.

Công nhân thuộc Công đoàn Ban Quản lý KKT Đông Nam dự chương trình. Ảnh: Thành Duy Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 11 về chăm lo Tết người dân.



Theo đó, mục tiêu là phải phòng, chống hiệu quả dịch Covid -19, bảo vệ sức khỏe của người dân; đồng thời tập trung các nguồn lực lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo, những người bị tổn thương do dịch bệnh và cho người lao động, đặc biệt là người lao động ở các khu công nghiệp và những lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch như lực lượng vũ trang, y tế.

Các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao quà cho 10 bác sĩ, nhân viên y tế tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Duy Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sáng kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức chương trình Tết sum vầy trong mấy năm nay. Đây đã trở thành nét đẹp văn hóa, là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự, chung vui với công nhân, người lao động mỗi dịp Tết đến, Xuân về.



Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ghi nhận những đóng góp rất quan trọng của người lao động tỉnh Nghệ An, góp phần cùng tỉnh kiểm soát dịch Covid -19, cũng như đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong năm qua đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí cũng ghi nhận, đánh giá cao tỉnh Nghệ An trong công tác chăm lo Tết cho Nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa; cho người lao động, cũng như thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chính sách.

Đồng chí Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thiếu tướng Dương Văn Thăng - Phó Chánh án Tòa án tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương trao quà cho 20 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Thành Duy Các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà cho 5 doanh nghiệp có nhiều nỗ lực ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động trong bối cảnh dịch Covid-19. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chúc người lao động toàn tỉnh nói riêng, người dân Nghệ An nói chung đón Tết đoàn viên vui vẻ, an toàn, mạnh khỏe và hạnh phúc.

Tuy nhiên, vui Xuân, đón Tết nhưng không quên phương châm an toàn phòng dịch Covid -19. “Chúng ta an toàn thì xã hội an toàn, chúng ta cũng chỉ an toàn khi cả tỉnh, cả xã hội an toàn”, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nói.

Đồng chí cũng đề nghị, ngay sau Tết, người lao động trở lại công ty bắt tay ngay vào sản xuất trong trạng thái thích ứng linh hoạt, an toàn; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở.

Công nhân lao động hào hứng tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng. Ảnh: Thành Duy Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao quà cho công nhân lao động.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ y, bác sĩ cả nước nói chung và của Nghệ An nói riêng - những người đã quên mình, hết sức can trường đối mặt với dịch bệnh, cứu chữa cho Nhân dân.

Đồng chí cũng đề nghị, từ nay đến Tết nguyên đán Nhâm Dần, Ủy ban MTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh tiếp tục thực hiện các hoạt động chăm lo cho Nhân dân, người lao động, người nghèo, gia đình chính sách; động viên, hỗ trợ đồng bào đón Tết vui vẻ, sum vầy.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trao quà Tết cho công nhân lao động. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao quà Tết, thăm hỏi, động viên người lao động. Ảnh: Thành Duy Tại chương trình, lãnh đạo Trung ương dành tặng 10 suất quà cho 10 bác sĩ, nhân viên y tế đại diện cho lực lượng tuyến đầu chống dịch của tỉnh Nghệ An.



Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 20 suất quà cho 20 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu 250 nghìn đồng, trong đó 1 triệu tiền mặt và quà trị giá 250.000 đồng. Các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trò chuyện, thăm hỏi tình hình đời sống, lương thưởng của công nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Thành Duy Niềm vui của các công nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn KKT Đông Nam được nhận quà tại chương trình “Tết sum vầy, Xuân bình an”. Ảnh: Thành Duy

Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 190 suất quà cho công nhân lao động thuộc Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu 250 nghìn đồng, trong đó 1 triệu tiền mặt và quà trị giá 250.000 đồng.