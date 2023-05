Chanh vàng giải nhiệt 30.000 đồng/quả 'cháy hàng'; Giá cà phê trong nước giảm

(Baonghean.vn) - Sau khi những vết nứt bí ẩn xuất hiện ở bản cũ, 49 hộ dân người Mông đã được di dời đến nơi ở mới. Tuy nhiên, ở khu tái định cư chưa được bao lâu, người dân lại tiếp tục bất an vì những nguy cơ sạt lở, ngập nước.

(Baonghean.vn) - Đến hẹn lại lên, đầu tháng 5/2023, tổ chức Phóng viên không biên giới (tiếng Pháp: Reporters sans frontières, viết tắt là RSF) đã đưa ra cái gọi là Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới 2023 .

(Baonghean.vn) - Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Nghệ An là hoạt động có tính nhân văn sâu sắc, là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới người nghèo, tới những hộ dân gặp phải khó khăn trong cuộc sống.

(Baonghean.vn) - Tối 19/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh (Nghệ An) diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2023 với chủ đề: Từ Làng Sen đến thành phố Hồ Chí Minh do tỉnh Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.