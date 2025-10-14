Tin tức Chất cấm trong viên Collagen của Ngân 98 nguy hại thế nào Hai chất cấm sibutramine và phenolphthalein bị phát hiện trong viên Collagen của Ngân 98 có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, tổn thương gan thận và tiềm ẩn nguy cơ ung thư

Thông tin DJ Ngân 98 (tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân) bị bắt tạm giam khiến dư luận xôn xao. Cô là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop, nơi sản xuất và kinh doanh các sản phẩm làm đẹp, trong đó có viên Collagen giảm cân.

Kết quả giám định từ Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định nhiều sản phẩm của đơn vị này không đạt tiêu chuẩn chất lượng, bị xếp vào loại hàng giả.

Đáng lo ngại hơn, một số mẫu chứa hai chất cấm là sibutramin và phenolphthalein, vốn đã bị loại khỏi dược phẩm từ nhiều năm do độc tính cao, có thể gây rối loạn tim mạch, huyết áp, thậm chí dẫn đến ung thư.

Sibutramine: Thuốc giảm cân bị cấm vì gây rối loạn tim mạch

Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, việc phát hiện sibutramine trong viên collagen là rất nguy hiểm.

Chất này từng được sử dụng trong các loại thuốc giảm cân do có khả năng ức chế hấp thu serotonin và norepinephrine, hai chất dẫn truyền thần kinh giúp tạo cảm giác no và giảm thèm ăn. Tuy nhiên, cơ chế ấy cũng khiến tim đập nhanh, huyết áp tăng cao và mạch máu bị co lại, khiến người dùng đối mặt với nguy cơ đột quỵ hoặc suy tim.

Các sản phẩm do công ty của Võ Thị Ngọc Ngân bán cho khách hàng. Ảnh: CQĐT

Tại Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã cấm hoàn toàn hoạt chất sibutramin từ năm 2010, ngừng cấp phép nhập khẩu và yêu cầu thu hồi toàn bộ thuốc chứa thành phần này vào tháng 4/2011.

Mặc dù vậy, sibutramine vẫn thường bị trộn lén trong các sản phẩm giảm cân cấp tốc vì có thể giúp giảm cân nhanh chóng trong thời gian ngắn.

Theo bác sĩ Mạnh, tác hại của sibutramine không xảy ra ngay lập tức mà tích lũy dần theo thời gian. Khi mạch máu bị thu hẹp, tim phải làm việc quá sức, dẫn đến tăng áp lực và tổn thương cơ tim.

Người có sẵn bệnh nền như huyết áp cao, mỡ máu, tiểu đường hoặc rối loạn nhịp tim có thể gặp biến chứng nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc tử vong đột ngột.

Đáng sợ là phần lớn người sử dụng không nhận ra dấu hiệu nguy hiểm sớm, bởi cơ thể vẫn cảm giác khỏe mạnh và thậm chí cho rằng thuốc đang có tác dụng.

Phenolphthalein: Chất gây ung thư từng được dùng trong thuốc nhuận tràng

Không chỉ sibutramine, phenolphthalein, hóa chất từng được dùng trong thuốc nhuận tràng cũng được phát hiện trong sản phẩm collagen mà Ngân 98 kinh doanh. Chất này đã bị Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) cấm sử dụng vì gây độc tế bào và có khả năng làm biến đổi gen, dẫn đến ung thư.

Phenolphthalein hoạt động bằng cách kích thích mạnh nhu động ruột, khiến người dùng đi ngoài nhiều, gây sụt cân nhanh.

Tuy nhiên, cơ chế này kéo theo nhiều hậu quả nguy hiểm: tiêu chảy kéo dài, mất nước, rối loạn điện giải, đặc biệt là giảm nồng độ kali trong máu. Khi lượng kali xuống quá thấp, cơ tim sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến loạn nhịp, yếu cơ và ngừng tim đột ngột.

Ngoài ra, phenolphthalein còn khiến gan và thận phải làm việc quá tải trong quá trình đào thải độc chất, về lâu dài có thể gây suy gan, suy thận mà người dùng không hề hay biết.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh cho biết, bản chất collagen chỉ có tác dụng hỗ trợ cấu trúc da, tóc và khớp, hoàn toàn không giúp giảm cân hay làm trắng da tức thì. Vì vậy, những sản phẩm quảng cáo vừa làm đẹp, vừa giảm cân hoặc hiệu quả nhanh sau vài ngày đều cần được xem là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Ông khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên chọn các sản phẩm có giấy công bố, chứng nhận an toàn của cơ quan chức năng. Đồng thời, không nên mua hàng qua mạng xã hội hay từ các cá nhân không rõ nguồn gốc.

Khi có dấu hiệu tim đập nhanh, chóng mặt, tiêu chảy kéo dài hoặc mất ngủ, cần ngưng sử dụng ngay và đến cơ sở y tế kiểm tra kịp thời.