Chặt đứt đường dây mua bán ma túy từ Nghệ An ra Hải Dương

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án và 2 đối tượng Vũ Đình Bá (SN 1976), Đỗ Đình Việt (SN 1968) đều trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đây là 2 đối tượng đã bị Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) bắt, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trước đó.

Hai đối tượng Đỗ Đình Việt và Vũ Đình Bá. Ảnh: Đức Vũ Từ đầu tháng 11/2020, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tương Dương nhận thấy có một số đối tượng ngoại tỉnh đến địa bàn huyện để hoạt động liên quan đến tội phạm ma túy. Đơn vị đã xác lập chuyên án để đấu tranh, bắt giữ. Đến ngày 20/11, tại xã Yên Na, huyện Tương Dương, Công an huyện Tương Dương đã tổ chức phá án, bắt giữ đối tượng Vũ Đình Bá về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 bánh heroin, 40 viên hồng phiến.

Tiến hành làm việc nhanh, đối tượng khai nhận được một người khác thuê để mua số ma túy đem về tỉnh Hải Dương tiêu thụ với giá 45 triệu đồng.

Tang vật vụ án. Ảnh: Đức Vũ Mở rộng điều tra, đến ngày 22/11, Công an huyện Tương Dương đã tiến hành bắt giữ Đỗ Đình Việt tại nhà riêng ở thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, thu giữ 0,5g heroin, 4 viên hồng phiến. Đây chính là đối tượng đã thuê đối tượng Vũ Đình Bá đến địa bàn huyện Tương Dương để mua ma túy.



Được biết, cả 2 đối tượng trên đều nghiện ma túy và có nhiều tiền án, số ma túy trên được mua về để vừa sử dụng vừa bán kiếm lời.