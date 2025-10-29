Thể thao Chất lượng ngoại binh của Sông Lam Nghệ An và những nỗi lo Sau thất bại trước Đông Á Thanh Hóa ngay trên sân nhà, Sông Lam Nghệ An tiếp tục chìm sâu trong khó khăn ở V.League 2025/26. Nguyên nhân không chỉ nằm ở sai lầm cá nhân, mà còn đến từ sự sa sút và thiếu hiệu quả của các ngoại binh.

Nỗi lo khi thua ở trận cầu “6 điểm”

Sau trận hòa đầy nỗ lực trước ứng cử viên vô địch Công an Hà Nội ở vòng 7, người hâm mộ xứ Nghệ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Sông Lam Nghệ An khi đội nhà trở về sân Vinh để tiếp đón Đông Á Thanh Hóa. Đây là trận đấu mà trên lý thuyết, SLNA có nhiều lợi thế hơn. Thanh Hóa đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng với nội bộ thiếu ổn định, chưa có nổi một chiến thắng nào kể từ đầu mùa và phải ngụp lặn ở nhóm cuối bảng. Nếu giành trọn 3 điểm, đó không chỉ là một chiến thắng đơn thuần mà còn được xem là trận cầu “6 điểm” quan trọng trong hành trình tìm kiếm vị trí tích cực trên bảng xếp.

Nhận thất bại trước Đông Á Thanh Hóa, SLNA phải đối diện với nhiều nỗi lo. Ảnh: Chung Lê

Thế nhưng, kết quả lại khiến tất cả phải thất vọng. SLNA bất ngờ để thua đội bóng láng giềng trong một trận cầu mà họ không được phép trắng tay. Thất bại ấy kéo họ tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, chỉ xếp trên Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai (nhưng đội bóng phố núi còn thi đấu ít hơn 1 trận). Trong khi đó, chiến thắng đầu tiên giúp Thanh Hóa vượt lên chính SLNA để tạm vươn lên vị trí thứ 11.

Dù mùa giải mới chỉ đi qua 8 vòng đấu nhưng thất bại này thật sự là tiếng chuông cảnh báo. Nếu không sớm thay đổi, SLNA sẽ bị cuốn vào vòng xoáy trụ hạng như kịch bản đã từng xảy ra mùa trước. Điều khiến người hâm mộ xứ Nghệ lo lắng hơn cả đến từ những cái tên được kỳ vọng nơi hàng ngoại binh.

Vỡ mộng với các ngoại binh

Nhìn lại trận thua trước Thanh Hóa có thể nói SLNA xứng đáng hơn với một kết quả hòa. Họ tạo ra khá nhiều cơ hội rõ rệt, trong khi đội khách chỉ có vài tình huống nguy hiểm. Nhưng bóng đá đôi khi khắc nghiệt ở chỗ chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng đủ khiến đội bóng phải trả giá. Và trong thất bại này, không thể phủ nhận những sai sót cá nhân ở hàng thủ, nhưng sâu xa hơn là vấn đề nằm ở chất lượng nhân sự, đặc biệt là nhóm ngoại binh.

Mùa trước, SLNA đã phải rất chật vật trong cuộc đua trụ hạng khi các ngoại binh không đáp ứng được kỳ vọng. Người hâm mộ từng hy vọng mùa này mọi chuyện sẽ khác khi đội bóng sớm có sự chuẩn bị về lực lượng. Thế nhưng, sau 8 vòng đấu, sự thất vọng vẫn hiện rõ qua những gì Enrique và Dale Moore thể hiện.

Tiền đạo Dale Moore, được kỳ vọng sẽ là mũi nhọn chủ lực, lại cho thấy phong độ rất đáng lo ngại. Ngoại trừ 1 bàn thắng từ đầu mùa, dấu ấn mà tiền đạo này để lại chủ yếu là sự chậm chạp, thiếu gắn kết và thiếu quyết đoán. Dù có thể hình tốt, nhưng Moore lại không biết tận dụng lợi thế đó trong tranh chấp và dứt điểm. Anh chơi bóng nặng nề, hời hợt, thiếu tính kết nối với đồng đội và hầu như không tạo được áp lực lên hàng thủ đối phương. Pha phạm lỗi thô bạo ở trận gặp Công an Hà Nội khiến anh phải nhận thẻ đỏ càng khiến hình ảnh của ngoại binh này trở nên mờ nhạt trong mắt người hâm mộ.

Enrique mang lại nỗi thất vọng lớn trong đội hình của SLNA. Ảnh: Chung Lê

Nếu Moore gây thất vọng trên hàng công thì ở tuyến giữa, Enrique, cũng không khá hơn. Dù được bố trí đá ở trung tâm hàng tiền vệ, anh gần như không thể hiện được vai trò kết nối hay tổ chức lối chơi. Enrique có thể tranh chấp nhưng lại thiếu tốc độ, yếu trong xử lý tình huống và khả năng chuyền bóng hạn chế. Anh không đủ kỹ thuật để giữ bóng dưới áp lực, cũng không có khả năng tung ra những đường chuyền dài chính xác mở ra cơ hội cho đồng đội.

Một tình huống điển hình diễn ra trong hiệp 1 ở trận gặp Thanh Hóa khi SLNA đang tổ chức phản công. Enrique nhận bóng ở trung lộ, trong khi bên cánh trái Văn Lương đang di chuyển trống trải. Nếu tung đường chuyền mở sang cánh, SLNA có thể tạo ra cơ hội đối mặt thủ môn. Nhưng do thiếu kỹ thuật và sự tự tin, Enrique lại chọn phương án giao bóng cho Văn Cường khiến đợt tấn công bị chậm và mất cơ hội. Đó là minh chứng rõ nét cho sự giới hạn về chuyên môn của tiền vệ này.

Thực tế cho thấy cả Moore và Enrique đều chưa đạt được chất lượng cần có của một ngoại binh V.League. Họ không đủ sắc bén để tạo đột biến, cũng không đủ chắc chắn để trở thành điểm tựa. Với những gì đang thể hiện, 2 cầu thủ này không tạo ra khác biệt mà còn khiến SLNA trở nên dễ bị bắt bài hơn. Chính HLV Văn Sỹ Sơn cũng từng thẳng thắn thừa nhận rằng, các ngoại binh hiện tại chưa đạt mặt bằng chung của giải đấu.

Nếu không có sự thay đổi SLNA sẽ rất khó cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Trong một đội bóng mà nội binh phần lớn là các cầu thủ có trình độ tầm trung bình ở V.League, vai trò dẫn dắt của ngoại binh càng trở nên quan trọng. Khi những người được kỳ vọng làm chỗ dựa lại không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống dễ sụp đổ theo dây chuyền.

Có thể nói, Sông Lam Nghệ An đang thực sự vỡ mộng với những ngoại binh mà họ đã đặt niềm tin. Đội bóng cần nhanh chóng đánh giá lại hiệu quả của các bản hợp đồng này để có những thay đổi kịp thời khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa mở cửa. Nếu tiếp tục chịu đựng, rất có thể SLNA sẽ lại rơi vào cảnh chật vật cuối bảng, chiến đấu trong nỗi lo trụ hạng, một kịch bản không ai muốn nhìn thấy thêm một lần nữa ở một trong những đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Việt Nam.