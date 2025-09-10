Công nghệ ChatGPT bước sang kỷ nguyên mới với Apps in ChatGPT Tính năng Apps in ChatGPT giúp người dùng truy cập Spotify, Canva, Coursera, Zillow… ngay trong ChatGPT mà không cần rời khỏi cửa sổ trò chuyện, mở ra kỷ nguyên mới cho tương tác AI.

ChatGPT trở thành trung tâm cho mọi ứng dụng

OpenAI chính thức ra mắt Apps in ChatGPT, bước tiến giúp ChatGPT không chỉ là một chatbot, mà là nền tảng tích hợp ứng dụng. Giờ đây, người dùng có thể vừa trò chuyện với ChatGPT, vừa tạo thiết kế trên Canva, nghe nhạc từ Spotify, hay học online qua Coursera, tất cả trong cùng một giao diện duy nhất.

Theo kế hoạch, vào cuối năm 2025, OpenAI sẽ cho phép các lập trình viên đăng tải ứng dụng của riêng họ lên ChatGPT Store, tương tự cách phát hành ứng dụng trên App Store hay Google Play.

Với hơn 800 triệu người dùng mỗi tuần, ChatGPT Store được dự đoán sẽ trở thành hệ sinh thái AI lớn nhất thế giới, mở ra cơ hội to lớn cho cộng đồng nhà phát triển toàn cầu.

Tích hợp trực tiếp điều khiển các ứng dụng bên ngoài trên ChatGPT

Với các tích hợp mới, ChatGPT có thể gọi lệnh trực tiếp đến những nền tảng khác như Spotify, Zillow hay Canva, giúp người dùng thao tác nhanh chóng mà không cần mở tab mới.

Cơ chế này giống như các “mini app” trên Telegram hay Discord, nhưng được kết hợp với trí tuệ nhân tạo, cho phép người dùng ra lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên. Bạn có thể nói chuyện với ChatGPT và yêu cầu nó “tạo playlist nhạc buổi sáng” hoặc “tìm căn hộ có sân vườn gần trung tâm Hà Nội”, tất cả đều được thực hiện ngay trong khung chat.

Trải nghiệm mới với những ứng dụng đầu tiên trong ChatGPT

Spotify hiện cho phép người dùng kết nối tài khoản, tìm album mới, tạo danh sách phát hoặc nhận gợi ý nhạc và podcast dựa trên các đoạn hội thoại. Người dùng Premium có thể tạo playlist cá nhân hóa, còn tài khoản miễn phí được chọn từ danh sách có sẵn như New Music Friday hay Discover Weekly.

Canva mang đến khả năng thiết kế trực tiếp trong ChatGPT. Người dùng chỉ cần yêu cầu, ví dụ: “Tạo bài đăng Instagram cho đợt giảm giá sắp tới”, ChatGPT sẽ hiển thị bản xem trước toàn màn hình, cho phép chỉnh sửa chữ, màu sắc hay phong cách trước khi mở tiếp trong Canva để hoàn thiện.

Figma giúp tạo sơ đồ, chỉnh sửa biểu đồ hoặc đề xuất cách trực quan hóa dữ liệu. Người dùng có thể chuyển sang Figma chỉ bằng nút “Edit in Figma”.

Zillow mang sức mạnh tìm kiếm bất động sản vào ChatGPT. Bạn có thể hỏi “Những căn nhà nào có sân sau rộng ở ngoại ô?” và nhận kết quả kèm ảnh, bản đồ và giá. Ứng dụng này hiện hỗ trợ cả nhà cho thuê và nhà bán, đồng thời dự kiến sẽ thêm tính năng tour 3D trong tương lai.

Expedia và Booking.com nâng cấp trải nghiệm du lịch thông minh. Bạn có thể yêu cầu ChatGPT tìm “khách sạn ở New York dưới 400 USD vào tháng 11” và nhận danh sách khách sạn, chuyến bay, bản đồ cùng mức giá cập nhật theo thời gian thực.

Coursera mang lớp học trực tuyến vào ChatGPT, cho phép người dùng học nhanh các chủ đề mình quan tâm và nhận gợi ý khóa học phù hợp từ AI trong lúc trò chuyện.

Ứng dụng sắp ra mắt và triển vọng phát triển

Danh sách ứng dụng sắp xuất hiện trong ChatGPT rất phong phú, bao gồm Uber, DoorDash, Instacart, OpenTable, Target, Peloton, Tripadvisor và AllTrails. Tuy nhiên, các ứng dụng này hiện chưa khả dụng tại châu Âu do vấn đề pháp lý.

OpenAI cũng sẽ mở rộng quyền đăng tải cho cộng đồng lập trình viên, với yêu cầu ứng dụng phải hữu ích, an toàn, và đồng nhất trải nghiệm người dùng. Những ứng dụng tập trung vào đặt xe, đặt đồ ăn, theo dõi đơn hàng hoặc tra cứu dịch vụ sẽ được khuyến khích, trong khi các nội dung dạng quảng cáo hay quy trình phức tạp sẽ bị hạn chế.

Với Apps in ChatGPT, OpenAI đang tiến một bước gần hơn tới việc biến ChatGPT thành “AI OS”, hệ điều hành dựa trên hội thoại. Từ một khung chat, người dùng có thể thiết kế, nghe nhạc, học tập, đặt phòng, hay mua sắm ... tất cả bằng lời nói hoặc văn bản.