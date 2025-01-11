Thứ Bảy, 1/11/2025
Quốc tế

Châu Âu chuẩn bị họp 'bí mật' về Ukraine?

Hoàng Bách 01/11/2025 15:22

Tờ El Mundo của Tây Ban Nha đưa tin, các quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine sẽ tổ chức một cuộc họp bí mật tại Madrid vào tuần tới để phối hợp các nỗ lực tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev.

2tqym5vfbvlqfdat6o64i226xm.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tổ chức một cuộc họp báo tại Kiev ngày 10/10. Ảnh: REUTERS

Tờ El Mundo (Tây Ban Nha) hôm 31/10 đưa tin, các bên ủng hộ Ukraine ở châu Âu sẽ bí mật gặp nhau tại Madrid vào tuần tới để điều phối các nỗ lực tăng cường hỗ trợ. Theo một tài liệu chính phủ mà tờ báo này trích dẫn, ban tổ chức được cho là đang duy trì "bí mật tối đa" cho sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 4/11. Các đại biểu từ 35 quốc gia được hướng dẫn để điện thoại di động ở một phòng được chỉ định và không đăng tải thông tin về cuộc họp lên mạng xã hội.

Các bên tham gia dự kiến sẽ thảo luận về các cách thức tăng cường viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev, cũng như các khả năng đảm bảo an ninh. Họ cũng sẽ phối hợp các biện pháp gây áp lực bổ sung đối với Nga. Tờ El Mundo cho biết Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares dự kiến sẽ tham dự.

Trước đó, trong tháng 10, Điện Kremlin đã lập luận rằng các lực lượng Ukraine không thể thực hiện các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga nếu không có sự hỗ trợ trực tiếp từ các cơ quan tình báo phương Tây. Moskva đã nhiều lần tuyên bố rằng việc phương Tây hỗ trợ quân sự sẽ chỉ làm leo thang xung đột mà không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, đồng thời cảnh báo về việc làm cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ. Ông cũng đã hoãn vô thời hạn hội nghị thượng đỉnh trực tiếp dự kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest (Hungary).

Theo RT
