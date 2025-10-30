Châu Bùi gây ấn tượng khi hóa thân thành người máy Predator Fashionista Châu Bùi gây bất ngờ khi tái hiện nhân vật người máy Thia do Elle Fanning thủ vai trong bom tấn "Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc" sắp ra mắt.

Màn hóa thân ấn tượng thành người máy Thia

Chào đón sự trở lại của thương hiệu phim Predator, fashionista Châu Bùi đã có màn hóa thân gây ấn tượng mạnh mẽ thành nhân vật người máy Thia trong dự án mới nhất mang tên "Predator: Badlands" (Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc). Cô đã tái hiện lại vai diễn do nữ diễn viên Elle Fanning đảm nhận trong phiên bản gốc.

Châu Bùi hóa thân thành nữ chính “đọ sắc” bản gốc do Elle Fanning thể hiện.

Trong bộ ảnh quảng bá, Châu Bùi xuất hiện với mái tóc trắng đặc trưng và gương mặt có những vết nứt, thể hiện đúng tạo hình của một người máy. Điểm nhấn gây bất ngờ nhất là chi tiết nhân vật Thia chỉ còn lại nửa thân trên, phần cơ thể phía dưới được thay thế hoàn toàn bằng máy móc. Tạo hình này được thực hiện một cách tinh tế, bám sát nguyên tác trong phim.

Bối cảnh hoang sơ và sự xuất hiện của nhân vật Predator kinh điển càng làm tăng thêm kịch tính cho bộ ảnh. Một trong những cảnh quay đặc sắc từ trailer gốc, khi Thia bị quái thú nhấc bổng, cũng được Châu Bùi tái hiện lại một cách chân thực.

Người máy Thia mất nửa thân người do Elle Fanning và Châu Bùi thể hiện.

Sự tương đồng với phiên bản gốc của Elle Fanning

Khi đặt cạnh phiên bản gốc do Elle Fanning thủ vai, màn hóa thân của Châu Bùi được đánh giá cao về cả ngoại hình lẫn thần thái. Cô thể hiện được sự biến đổi biểu cảm đa dạng của nhân vật, từ mạnh mẽ, quyết đoán đến những khoảnh khắc mong manh, nội tâm.

Châu Bùi ghi điểm từ tạo hình, nhan sắc đến biểu cảm không kém nữ chính Elle Fanning.

Thông tin về bom tấn "Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc"

"Predator: Badlands" là dự án tiếp theo trong vũ trụ điện ảnh Predator, được đạo diễn bởi Dan Trachtenberg, người từng tạo nên thành công cho bộ phim "Prey" (2022). Nội dung phim xoay quanh cuộc hợp tác bất đắc dĩ giữa một quái thú Predator ở tuổi thiếu niên tên Dek và nữ người máy Thia trong một cuộc chiến sinh tồn.

Elle Fanning xinh đẹp ở đời thực và trong vai "Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc".

Bộ phim "Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc" dự kiến sẽ ra rạp tại Việt Nam từ ngày 7 tháng 11 năm 2025.