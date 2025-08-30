Xã hội Châu Hồng phát huy tiềm năng, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững Sáng 30/8, Đảng bộ xã Châu Hồng (Nghệ An) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 167 đại biểu, đại diện cho 664 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí: Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội làm lễ chào cờ. Ảnh: Thu Hường



Châu Hồng là xã miền núi mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 xã cũ của huyện Quỳ Hợp trước đây gồm: Châu Thành, Châu Tiến và Châu Hồng. Đảng bộ xã có 35 tổ chức Đảng trực thuộc với 664 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ các xã trước khi sáp nhập thành xã Châu Hồng ngày nay đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Với phương châm “Kế thừa - Hội tụ - Đột phá - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Châu Hồng đề ra 22 chỉ tiêu phấn đấu trên các lĩnh vực, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá phát triển, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra, xây dựng xã Châu Hồng từng bước phát triển trong chặng đường mới.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thu Hường

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân xã Châu Hồng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Lang Văn Vân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Châu Hồng khai mạc Đại hội. Ảnh: Thu Hường.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, Nghị quyết của Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị Đảng bộ xã tập trung xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể từ xã tới xóm bản; các cơ quan hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn; xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, lấy hiệu quả, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Đồng chí Vi Văn Quý - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Hồng trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội. Ảnh: Thu Hường



Ưu tiên công tác quy hoạch bền vững, trong đó khẩn trương tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể cho không gian phát triển mới của xã mới; định hình rõ các vùng sản xuất dựa trên tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn, như: vùng phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, vùng nông nghiệp sạch, vùng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chế biến khoáng sản... để trên cơ sở đó tập trung sử dụng nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, của tỉnh, của các doanh nghiệp và cộng đồng có hiệu quả thiết thực; đồng thời chú trọng tính liên kết phát triển với các xã trên địa bàn; Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại về môi trường, chú trọng xây dựng môi trường sống an toàn cho người dân.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Thu Hường

Đồng chí cũng đề nghị xã Châu Hồng làm tốt công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế dựa trên ba trụ cột chính: kinh tế lâm nghiệp bền vững, nông nghiệp sạch và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Cùng với đó, xã cần đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, toàn diện, bền vững, từng bước xây dựng nhiều thôn, bản đạt nông thôn mới; Tiếp tục chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân; Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị , trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường bình yên cho nhân dân…

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đại tại Đại hội. Ảnh: Thu Hường



Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới phải khẩn trương xây dựng Chương trình hành động để cụ thể hóa Nghị quyết. Chương trình hành động phải khoa học, sát thực tiễn, có tính tiến công và khả thi cao, theo tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, rõ kết quả và rõ trách nhiệm". Chính vì vậy, xã cần lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo ra sự chuyển biến rõ nét ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy khóa mới; Quyết tâm thúc đẩy xã Châu Hồng phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng 23 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Châu Hồng, nhiệm kỳ 2025- 2030. Ảnh: Thu Hường



Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định 25 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Châu Hồng. Đồng chí Lang Văn Vân, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Cao Thế Bảo– Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2025-2030./.