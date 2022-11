Cháu vác dao chém chú vì mâu thuẫn cá nhân

(Baonghean.vn) - Do có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên sau khi uống rượu tại nhà mình, Hòa vác con dao lợ, vượt tường rào vào nhà ông chú ruột vung dao chém và tiếp tục rượt đuổi ông chú cho đến khi bị vấp ngã mới dừng lại.

Ngày 29/11/2022, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Hoàng Văn Hòa (SN 1982), trú tại xóm Hồ Thành, xã Tân Long, huyện Tân Kỳ về tội "Cố ý gây thương tích".

Vào khoảng 22 giờ 00 phút ngày 21/8/2022, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên sau khi uống rượu tại nhà mình, Hoàng Văn Hòa đi vào gian bếp của gia đình lấy 1 con dao lợ (thường gọi là dao nem) rồi đi đến nhà ông Hoàng Văn M. (trú cùng xóm) nhằm mục đích chém gây thương tích cho ông M.

Khi đến nhà ông M. Hòa trèo qua bờ rào xây bằng gạch táp-lô giáp đường bê tông xóm phía sau nhà để vào khuôn viên vườn nhà ông M. Lúc đi qua khu vực nhà tắm, Hòa thấy ông M. đang đứng đánh răng phía trong nên đi vào thì ông M. quay người lại hỏi "Chi chi rứa mi", lúc đó, Hòa đứng đối diện với ông M. và nói "Đây này”, rồi đồng thời vung con dao lợ chém vào vùng tai trái và vùng má bên trái của ông M. gây thương tích.

Bị chém bất ngờ, ông M. bỏ chạy trèo qua tường rào để ra Quốc lộ 48E kêu cứu, nhưng Hòa vẫn tiếp tục cầm dao đuổi theo ông M. Tuy nhiên, sau đó do bị vấp ngã nên đối tượng không đuổi ông M. nữa mà cầm dao đi về nhà mình.

Thời điểm nghe tiếng kêu cứu của chồng, bà Hồ Thị Ng. (vợ ông M) đang ngủ trong phòng chạy ra thềm và chứng kiến toàn bộ sự việc, sau đó đã làm đơn trình báo đến Công an xã Tân Long, huyện Tân Kỳ.

Ngay trong đêm 21/8/2022 và ngày 22/8/2022, Công an xã Tân Long, huyện Tân Kỳ đã lập biên bản xác định nơi xảy ra vụ việc; xem xét dấu vết trên thân thể ông M.; tiến hành làm việc, lấy lời khai đối với Hoàng Văn Hòa, bị hại... củng cố hồ sơ, và đến ngày 25/8/2022 thì hoàn tất thủ tục chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Ngày 23/8/2022, bị hại Hoàng Văn M. có đơn xin giám định tỉ lệ thương tích do Hoàng Văn Hòa gây ra.

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 404/TTPY ngày 06/9/2022 của Trung tâm Pháp y Sở Y tế Nghệ An kết luận: Tỉ lệ tổn thương cơ thể của ông Hoàng Văn M. là 12% .

Do bị can Hoàng Văn Hòa là người thân (Hòa gọi ông M. là chú ruột), hoàn cảnh khó khăn lại đang nuôi con nhỏ nên bị hại ông Hoàng Văn M. có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can, không yêu cầu bị can bồi thường bất kỳ một khoản thiệt hại nào về sức khỏe cũng như tổn thất tinh thần.

Tại phiên tòa, bị can đã nộp biên bản thỏa thuận bồi thường cho bị hại số tiền 6,5 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án Hoàng Văn Hóa 12 tháng tù giam./.