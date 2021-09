Cháy cửa hàng kinh doanh gas

Hiện trường vụ cháy có nhiều bình gas. Ảnh: Chu Minh

Đám cháy được khống chế. Ảnh: Chu Minh

Vào hồi 13h13p ngày 25/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo cháy tại cửa hàng gas Phúc Duyên tại xóm 2, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu. Đây là cửa hàng được thuê để kinh doanh loại gas 12,5kg.Thời điểm đó, không có người bị kẹt trong vùng cháy, tuy nhiên đám cháy bùng lên dữ dội ở khu vực chứa gas và nhà chủ cho thuê kinh doanh ở kế bên, có xu hướng cháy lan sang phía sau nhà và các hộ dân bên cạnh.Lực lượng chữa cháy đã triển khai 2 đội chữa cháy, chia ra các mũi tấn công và ngăn chặn cháy lan, phối hợp Công an huyện Quỳnh Lưu, Công an xã Quỳnh Hoa di chuyển các tài sản trong nhà.

Sau khoảng 15 phút khi lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường, đám cháy cơ bản được khống chế.



Nguyên nhân gây cháy đang được điều tra làm rõ./.