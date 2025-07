Kinh tế

Chạy đua với lũ, nông dân Nghệ An thu hoạch non, vớt vát mùa vụ

Trước nguy cơ nước dâng cao do lũ thượng nguồn đổ về, người dân các vùng hạ du ở Nghệ An đang tất bật thu hoạch nông sản trong tình trạng dập nát, non vụ, để hạn chế thấp nhất thiệt hại. Những bước chân vội vã giữa đồng bùn ngập nước là nỗ lực cứu lấy thành quả của nhiều tháng trời lam lũ.