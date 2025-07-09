Chủ Nhật, 7/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Cháy lớn tại cửa hàng điện thoại gần cầu Đô Lương

P.V 07/09/2025 18:32

Vào khoảng 16h chiều 7/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại xóm Lưu Diên, xã Đô Lương (Nghệ An), gần khu vực chân cầu Đô Lương, trên tuyến Quốc lộ 7 cũ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Clip: CSCC

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa và ngăn chặn ngọn lửa lan sang khu vực lân cận. Đám cháy sau đó đã được khống chế, không gây thiệt hại về người.

0.ảnh pv
Đám cháy bùng phát tại 1 ngôi nhà kinh doanh điện thoại di động. Ảnh cắt từ clip

Theo ghi nhận ban đầu, đám cháy bùng phát tại một ngôi nhà kinh doanh điện thoại di động ven đường, khiến toàn bộ tài sản bên trong gần như bị thiêu rụi, gây thiệt hại nặng nề cho gia chủ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Kịp thời dập tắt đám cháy tại chợ đầu mối Vinh

Kịp thời dập tắt đám cháy tại chợ đầu mối Vinh

Ô tô bất ngờ bốc cháy khi đang đậu bên lề đường

Ô tô bất ngờ bốc cháy khi đang đậu bên lề đường

Đọc tiếp

Kịp thời dập tắt đám cháy tại chợ đầu mối Vinh

Kịp thời dập tắt đám cháy tại chợ đầu mối Vinh

Ô tô bất ngờ bốc cháy khi đang đậu bên lề đường

Ô tô bất ngờ bốc cháy khi đang đậu bên lề đường

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Cháy lớn tại cửa hàng điện thoại gần cầu Đô Lương

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO