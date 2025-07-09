Pháp luật Cháy lớn tại cửa hàng điện thoại gần cầu Đô Lương Vào khoảng 16h chiều 7/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại xóm Lưu Diên, xã Đô Lương (Nghệ An), gần khu vực chân cầu Đô Lương, trên tuyến Quốc lộ 7 cũ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Clip: CSCC

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa và ngăn chặn ngọn lửa lan sang khu vực lân cận. Đám cháy sau đó đã được khống chế, không gây thiệt hại về người.

Đám cháy bùng phát tại 1 ngôi nhà kinh doanh điện thoại di động. Ảnh cắt từ clip



Theo ghi nhận ban đầu, đám cháy bùng phát tại một ngôi nhà kinh doanh điện thoại di động ven đường, khiến toàn bộ tài sản bên trong gần như bị thiêu rụi, gây thiệt hại nặng nề cho gia chủ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.