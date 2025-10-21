Thứ Ba, 21/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Cháy lớn tại cửa hàng hoa tươi ở phường Vinh Lộc

PV 21/10/2025 14:53

Vào đầu giờ chiều 21/10, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà 2 tầng nằm trên đường Lê Viết Thuật, thuộc phường Vinh Lộc.

Ngọn lửa bùng phát tại tầng 2 của ngôi nhà. Clip: CSCC

Ngọn lửa bùng phát tại tầng 2 của ngôi nhà. Đám cháy nhanh chóng lan rộng và thiêu rụi hầu hết vật dụng tại khu vực này.

Được biết, tầng 1 của ngôi nhà là cửa hàng kinh doanh hoa tươi. May mắn, nhờ sự có mặt kịp thời của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, đám cháy đã được khống chế nhanh chóng, không lan xuống tầng dưới và các khu vực lân cận.

12. ảnh pv
Đám cháy bùng phát dữ dội. Ảnh: CSCC

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Ô tô bất ngờ bốc cháy tại bãi giữ xe bệnh viện

Ô tô bất ngờ bốc cháy tại bãi giữ xe bệnh viện

Đọc tiếp

Ô tô bất ngờ bốc cháy tại bãi giữ xe bệnh viện

Ô tô bất ngờ bốc cháy tại bãi giữ xe bệnh viện

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Cháy lớn tại cửa hàng hoa tươi ở phường Vinh Lộc

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO