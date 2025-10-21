Pháp luật Cháy lớn tại cửa hàng hoa tươi ở phường Vinh Lộc Vào đầu giờ chiều 21/10, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà 2 tầng nằm trên đường Lê Viết Thuật, thuộc phường Vinh Lộc.

Ngọn lửa bùng phát tại tầng 2 của ngôi nhà. Clip: CSCC

Ngọn lửa bùng phát tại tầng 2 của ngôi nhà. Đám cháy nhanh chóng lan rộng và thiêu rụi hầu hết vật dụng tại khu vực này.

Được biết, tầng 1 của ngôi nhà là cửa hàng kinh doanh hoa tươi. May mắn, nhờ sự có mặt kịp thời của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, đám cháy đã được khống chế nhanh chóng, không lan xuống tầng dưới và các khu vực lân cận.

Đám cháy bùng phát dữ dội. Ảnh: CSCC

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.