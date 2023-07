Cháy rừng giang, nứa tại huyện Con Cuông

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Clip: Anh Bách

Vào Iúc 17h00 ngày 06/7/2023, tại làng Yên, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông xảy ra cháy rừng. Khu vực rừng bị cháy chủ yếu là các loại cây giang, cây nứa.

Đồn Biên phòng Môn Sơn huy động lực lượng cùng các đơn vị dập lửa trong đêm. Ảnh: Anh Bách

Nhận được thông tin, đồn Biên phòng Môn Sơn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã huy động lực lượng cùng với các dụng cụ chữa cháy do Thiếu tá Hoàng Văn Giang, phó đồn trưởng chỉ huy đến hiện trường phối hợp chữa cháy. Do trời tối, đám cháy cách xa nước, rừng chủ yếu là cây dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Các lực lượng bàn kế hoạch triển khai từng nhóm nhỏ để khống chế ngọn lửa. Ảnh: Anh Bách

Trước mắt lực lượng đồn biên phòng Môn Sơn và chính quyền địa phương, cùng người dân chia từng nhóm nhỏ tiến hành phát đường băng hạn chế cháy lây lan rộng.

Đến 20h30 tối 6/7 các lực lượng vẫn đang nỗ lực chữa cháy.