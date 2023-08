'Cháy' vé tàu xe, máy bay đến Nghệ An trong dịp lễ Quốc khánh

(Baonghean.vn) - Nhu cầu đi lại trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 tăng đột biến so với ngày thường. Hầu hết vé tàu xe, máy bay đi và đến Nghệ An cũng đã được hành khách đặt trước dịp nghỉ lễ, để tìm được vé những ngày cận lễ không hề dễ dàng.

Vé khan hiếm, tăng giá

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan Nhà nước sẽ được nghỉ liên tiếp 4 ngày từ thứ Sáu (ngày 1/9) đến hết thứ Hai (ngày 4/9). Do đợt nghỉ lễ khá dài nên nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến, đặc biệt là con em Nghệ An xa quê trở về quê hương, cũng có nhiều khách du lịch chọn Nghệ An là điểm đến.

Vé tàu tuyến từ TP HCM về Nghệ An đã kín trong ngày 30/8 tại trang mua vé online của Đường sắt Việt Nam. Ảnh: Quang An

Sau khi không thể săn được vé máy bay hạng phổ thông đi từ TP.HCM trở về Nghệ An trong dịp 2/9, anh Phan Văn Thông, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương đành phải lựa chọn các phương tiện vận chuyển khác là đi tàu và xe giường nằm. Tuy nhiên, để kiếm được vé cũng không hề dễ dàng.

Anh Thông chia sẻ: “Dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua không thu xếp được nên dịp Quốc khánh này tranh thủ về quê, tuy nhiên, vé máy bay giá cao quá, đã hết hạng phổ thông, chỉ còn các hạng thương gia, quá sức của mình nên phải tìm tàu xe để di chuyển, dù thời gian đi về lâu hơn nhưng giá vé phù hợp với túi tiền của người lao động như tôi…”.

Do không săn được vé máy bay hạng phổ thông, nhiều người lựa chọn đi tàu về Nghệ An. Ảnh: Quang An

Qua khảo sát trang bán vé tàu của Đường sắt Việt Nam, các chuyến tàu về Nghệ An đều cơ bản kín vé trong các ngày từ 30/8 - 1/9. Đơn cử như tuyến TP.HCM - Vinh (Nghệ An) trong ngày 30/8 có 5 tàu bao gồm SE2, SE4, SE6, SE8, SE10 đều đã hết vé hạng thường (ngồi ghế cứng) , phải tăng cường thêm ghế phụ. Các hạng vé khác như ngồi mềm điều hoà, giường nằm… số vé bán ra cũng đã gần phủ kín dù giá thành cao hơn.

Đại diện Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho biết: Do được nghỉ lễ dài ngày, nên lượng khách đi và về tại ga Vinh đều tăng gấp 5 lần ngày thường, ước tính có khoảng 4.000 khách lên xuống tàu trong dịp lễ. Không chỉ khan hiếm vé chiều đi, vào các ngày 3 - 4/9 (thời điểm gần hết lễ) số vé tàu cũng đã được người dân đặt nhiều, trong đó có nhiều khách lựa chọn vé khứ hồi từ trước. Do khách tăng cao nên Đường sắt Việt Nam cũng đã chuẩn bị kế hoạch tăng cường các chuyến tàu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Việc lựa chọn di chuyển bằng ô tô cũng sôi động không kém. Liên hệ với các nhà xe các tuyến trọng điểm như Vinh - Hà Nội, Vinh - TP. HCM, Vinh - Đà Nẵng, Vinh - Huế… đều đã cơ bản kín vé vào ngày 31/8. Nếu hành khách muốn đi xe thì phải thu xếp đi sớm hơn vào các ngày 29 - 30/8.

Các xe khách đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ. Ảnh: Quang An

Đại diện Bến xe Bắc Vinh cho biết: Hiện nay gần 200 xe đăng ký hoạt động tại bến đều đã chuẩn bị sẵn sàng chạy liên tục trong kỳ nghỉ lễ để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Trong đó, đa phần khách đặt vé qua số điện thoại và trang mạng xã hội của các nhà xe, việc đến bến để đặt vé trực tiếp không nhiều như các năm trước. Nếu xảy ra tình trạng quá tải, đơn vị cũng đã có kế hoạch tăng cường, kết nối thêm xe để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của bà con trong kỳ nghỉ lễ.

Khan hiếm nhất phải kể đến vé máy bay dịp nghỉ lễ Quốc khánh, hầu hết các vé hạng phổ thông đi và trở về Nghệ An tại các chuyến bay đều đã kín. Đặc biệt trong ngày 31/8 và 1/9 chỉ còn vé hạng thương gia, do đó, để có được vé phổ thông trong những ngày cao điểm người dân phải “săn vé” khoảng 1 tháng.

Hành khách làm thủ tục đông đúc tại sân bay Vinh vào các dịp nghỉ lễ. Ảnh: Quang An

Đại diện Cảng hàng không Quốc tế Vinh cho biết: Lượng khách đặt vé máy trong dịp lễ Quốc khánh tăng cao hơn so với ngày thường. Trong đó có các tuyến như Vinh - Hà Nội, Vinh - TP.HCM luôn đông nhất… Số lượng các chuyến bay cất hạ cánh cũng dao động từ 50 - 60 lần/ngày, được tăng cường để để đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại của người dân.

Đảm bảo an toàn lưu thông dịp lễ

Với lượng khách tăng vọt, công tác đảm bảo an toàn cho hành khách trong dịp lễ luôn được đặt lên hàng đầu. Ông Cao Ngọc Tuấn - Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho biết: Nếu như ngày thường ga Vinh đón khoảng 500 - 1.000 khách thì trong dịp lễ như Quốc khánh sắp tới luôn dao động từ 3.000 - 4.000 khách, đó vừa là niềm vui cho vận tải đường sắt nhưng cũng đồng thời trách nhiệm khi phục vụ đủ số lượng khách lớn cũng phải chu toàn hơn.

“Đơn vị sẽ huy động 100% nhân viên tại ga luôn có mặt kịp thời trong dịp lễ để hướng dẫn người dân làm thủ tục, hỗ trợ việc di chuyển, vận chuyển đồ đạc, hướng dẫn đứng đúng đường ray, số toa… để việc di chuyển của hành khách luôn đảm bảo an toàn, nhanh chóng”, ô ng Tuấn nhấn mạnh.

Lượng khách đi tàu dịp lễ tăng gấp 4 lần ngày thường. Ảnh: Quang An

Đại diện Cảng hàng không Quốc tế Vinh cho biết: Trước lượng khách tăng cao, các hãng hàng không có lịch trình bay tại Sân bay Vinh đều có chương trình tăng cường chuyến bay để phục vụ người dân trong dịp lễ. Dù lượng khách tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, tuy nhiên, đơn vị cũng đã có kế hoạch đảm bảo an toàn bay, an ninh, trật tự cho người dân, đặc biệt là khâu làm thủ tục, kiểm tra hành lý sẽ đảm bảo an toàn, nhanh chóng.

Trước tình hình nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 22/CĐ-UBND, ngày 28/8/2023 về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và Khai giảng năm học mới 2023 -2024.

Công điện nêu rõ, Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2023 (từ ngày 1/9 đến ngày 4/9), dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2023; tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường và triển khai thực hiện Công điện số 750/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải; Công an tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường Đại học, Cao đẳng; Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An; Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã… thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, tuyên truyền sâu rộng cho người dân, du khách trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ.