'Cháy' vé xem trận U22 Việt Nam gặp Lào; Quang Hải thành người thừa tại Pau

Già làng tận tâm của bản Cầu Tám (Baonghean.vn) - Từng đảm nhiệm các vị trí của huyện Kỳ Sơn, Già làng Vi Thái Bình (người dân tộc Thái) ở bản Cầu Tám, xã Tà Cạ, sau khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng, trở thành một già làng được bà con dân tộc thiểu số ở địa phương hết sức yêu mến, tin cậy.

Tương Dương - miền thắng cảnh! (Baonghean.vn) - Sẽ không quá khi ví Tương Dương là “thiên đường du lịch” ở miền Tây Nghệ An, bởi thực tế du khách sẽ ngỡ ngàng bởi nhiều thắng cảnh mà thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây.

Nông dân Cửa Lò thu hoạch dưa bở, tạo điểm check-in cho du khách (Baonghean.vn) - Những ngày này, người dân phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò) đang vào vụ thu hoạch dưa bở - đặc sản riêng có của địa phương để bán cho khách du lịch. Đặc biệt, năm nay, Hội Nông dân phường đưa vào thí điểm mô hình chợ quê, tạo điểm check-in cho du khách…

Video: Trải nghiệm Phố ẩm thực đêm thành cổ Vinh (Baonghean.vn) - Với những lợi thế sẵn có, Phố ẩm thực đêm thành cổ Vinh hứa hẹn sẽ trở thành một điểm nhấn của thành phố, thu hút người dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm.

Loạn đả do đòi nợ, một người bị sát hại Quá trình đòi nợ xảy ra mâu thuẫn, lập tức, đối tượng gọi điện thoại kéo khoảng 10 người khác mang theo hung khí đến. Cuộc loạn đả diễn ra đã làm 1 người tử vong.

Night Food Street in Vinh Ancient Citadel launched (Baonghean.vn) - On the evening of April 27th, The Vinh City People’s Committee organized the launching ceremony of the new Night Food Street in Vinh Ancient Citadel.



5 cửa khẩu thu hút khách du lịch Tại một số cửa khẩu, nơi đây không chỉ là nơi giao thương hàng hóa mà còn là địa điểm thu hút khách du lịch.

Nga cảnh báo Đức về 'cuộc duyệt binh' tại Berlin (Baonghean.vn) - Quan hệ Nga-Đức được xây dựng, vun đắp trong một số hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, và giờ đây kết thúc cũng ở một bối cảnh rất đặc biệt, khi năm 2023 đã chứng kiến nhiều dòng chảy ngược, nhất là khi Đức không chỉ viện trợ kinh tế, mà còn là "đầu tàu" cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Vì sao tòa nghị án kéo dài, ngày 10/5 mới tuyên án vụ bé gái bị hành hạ tới chết? Trưa 28/4, kết thúc phần tranh luận, HĐXX bắt đầu nghị án đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái nhưng sau đó thông báo lý do phải nghị án kéo dài, tới ngày 10/5 mới tuyên án.

Doanh nghiệp đã đầu tư 9 tỷ USD cho tăng trưởng xanh Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước đã đầu tư khoảng 9 tỷ USD trong các lĩnh vực liên quan đến tăng trưởng xanh, phát triển xanh.

Đọc truyện đêm khuya: Hoa quất rừng nở bên mé sông (Baonghean.vn) - Bằng cách kể chuyện vừa khách quan, coi trọng diễn biến và sự kiện, vừa như thủ thỉ tâm tình đã khiến truyện ngắn trở nên dễ tiếp nhận đối với người đọc, vừa đảm bảo được mạch truyện xuyên suốt với nhiều sự kiện, tình tiết, vừa có được yếu tố lãng mạn trữ tình cần thiết.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/4 (Baonghean.vn) - Nghệ An trao Quyết định chuẩn y Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính; Nhiều cán bộ xã, bản vùng cao nghỉ việc... Đây là những nội dung đáng chú ý đăng trên Baonghean.vn ngày 28/4.

Triệt phá ổ nhóm lừa đảo bán số lô, số đề quy mô lớn qua mạng xã hội (Baonghean.vn) - Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án lừa đảo bằng hình thức bán số lô, số đề quy mô lớn qua mạng xã hội, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật có giá trị.

HĐND tỉnh cho ý kiến điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Baonghean.vn) - Chiều 28/4, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết điều chỉnh danh mục dự án và kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đoàn công tác Hàn Quốc trao tặng trang phục Hanbok cho Bảo tàng Nghệ An (Baonghean.vn) - Đây là một trong những hoạt động triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju nhằm tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai địa phương.

Nghệ An tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Dân chủ ở cơ sở (Baonghean.vn) - Nhiều ý kiến chất lượng đã được các đại biểu góp ý sôi nổi tại Hội thảo phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân chủ ở cơ sở.

Trao Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An (Baonghean.vn) - Chiều 28/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Các hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam (Baonghean.vn) - Trong giai đoạn đẩy mạnh và tăng tốc chuyển đổi số hiện nay, các đối tượng xấu đã lợi dụng sự bùng nổ về CNTT, những tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao.

Đặc sắc lễ hội Bốc Mó của đồng bào dân tộc Thổ ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Ngày 28/4, tại xóm Mo, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp đã tổ chức lễ hội Bốc Mó. Lễ Bốc Mó của cộng đồng dân tộc Thổ ở Quỳ Hợp mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho nguồn nước dồi dào để phục vụ cuộc sống sinh hoạt và việc tưới tiêu của nông dân.

Có gì ở phố ẩm thực đêm Thành cổ Vinh? (Baonghean.vn) - Những ki ốt được lắp đặt đồng bộ, hạ tầng được chỉnh trang, thưởng thức các món ẩm thực giữa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố là những điều du khách có thể cảm nhận được khi về với phố ẩm thực đêm Thành cổ Vinh.

Cuộc chiến chip bán dẫn giữa Mỹ và Trung Quốc đã đến đỉnh điểm? (Baonghean.vn) - Mỹ đã đưa ra các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các chất bán dẫn tiên tiến nhất cũng như thiết bị và nhân tài cần thiết để sản xuất chúng trong những tháng gần đây, với lý do an ninh quốc gia.

Các điểm du lịch Nghệ An đảm bảo an toàn, sẵn sàng phục vụ du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (Baonghean.vn) - Dự kiến tỉnh Nghệ An sẽ đón một lượng lớn khách du lịch đổ về trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các khu, điểm du lịch trên địa bàn đã chuẩn bị sẵn sàng để đón và phục vụ khách.

6 nguyên nhân phổ biến gây cháy xe ô tô Những vụ cháy xe thường không do một nguyên nhân cụ thể mà thường được gây ra bởi sự kết hợp nhiều yếu tố từ lỗi của người dùng, các vấn đề cơ học và nguồn hóa chất.

Cựu binh Nguyễn Văn Hồng, tôi luyện trong chiến trận, 'tiếp lửa' ở thời bình (Baonghean.vn) - Trở về với đời thường, thương binh - cựu binh Nguyễn Văn Hồng (SN 1950), ở xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) vẫn giữ nguyên phẩm chất người lính Cụ Hồ, tích cực tham gia hoạt động tiếp lửa truyền thống như là một cách tri ân những đồng đội, đồng chí đã hy sinh vì sự nghiệp vệ quốc.

Áp lực mưu sinh, nhiều cán bộ UBND xã, bản vùng cao Nghệ An xin nghỉ việc (Baonghean.vn) - Hiện đang có xu hướng ngày càng có nhiều cán bộ UBND xã, bản lựa chọn rời quê hương, từ bỏ công việc ở cấp uỷ, chính quyền để đến địa phương khác tìm kế sinh nhai. Nguyên nhân để họ lựa chọn hướng đi này, ngoài áp lực mưu sinh, một phần còn do chế độ phụ cấp giảm.

Chi Pu lập tài khoản chính thức hoạt động trong giới giải trí Trung Quốc Sau khi gây xôn xao vì thông tin tham gia show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4, Chi Pu mới đây đã chính thức lập tài khoản cá nhân và fanclub trên Weibo.

Số 13575 ngày 28-4-2023 (Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo số 13575 ngày 28-4-2023

Tan Ky - a stunning tourist destination (Baonghean.vn) - With Km 0 - the starting point of the legendary Ho Chi Minh Trail, the parallel mountain ranges, caves, waterfalls, and unique cultural traditions of the local people, Tan Ky converges the elements for developing community-based eco-tourism.



Nhóm thanh niên mang hung khí chém người trong đêm (Baonghean.vn) - Dù không có mâu thuẫn gì nhưng sau tin nhắn cầu cứu của một người bạn mà nhóm của Bình An đã mang theo hung khí đến “xử lý” đối thủ. Cuộc rượt đuổi trong đêm tại TP Vinh của nhóm “choai choai” khiến một bị hại thương tích 22%.