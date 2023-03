Chế độ ăn Địa Trung Hải được đánh giá là tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ.

Tin mới

Nghệ An: Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, không có vùng cấm, không giải quyết trường hợp can thiệp (Baonghean.vn) - Không có vùng cấm, không được giải quyết trường hợp nào can thiệp, xin bỏ qua vi phạm trong xử lý vi phạm nồng độ cồn, đó là quan điểm của lực lượng CSGT Công an Nghệ An.

Các điểm đến ở Nghệ An 'khoác áo mới' để đón mùa du lịch 2023 (Baonghean.vn) - Đây cũng là cách để du lịch Nghệ An từng bước làm mới mình nhằm đáp ứng thị hiếu ngày càng đa dạng và “khó tính” của du khách.

Những ứng cử viên cho chức vô địch giải U17 quốc gia 2023 (Baonghean.vn) - Sau các trận đấu đầu tiên của giải đấu, sức mạnh của các đội bóng tham dự giải đã phần nào được thể hiện. U17 PVF, U17 Sông Lam Nghệ An, U17 Câu lạc bộ Viettel đang chứng tỏ mình là những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch của giải đấu năm nay.

Tuổi trẻ Nghệ An ký kết với Viettel thực hiện chương trình chuyển đổi số (Baonghean.vn) - Tỉnh đoàn Nghệ An và Viettel Nghệ An vừa ký kết chương trình phối hợp về triển khai một số nội dung Chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.

Báo động tình trạng học sinh chưa đủ tuổi vẫn sử dụng xe máy trên 50cm3, lạng lách, đánh võng (Baonghean.vn) - Tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm giao thông tiếp tục tái diễn. Trong đó, có những em là học sinh THPT, thậm chí THCS, đã sử dụng xe máy trên 50 cm3 để tham gia giao thông. Nhiều em còn lập nhóm dàn hàng ngang đi trên đường, không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu, lạng lách..

Nghệ An tổ chức tọa đàm nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc (Baonghean.vn) - "Hạnh phúc cho mọi người" là chủ đề của buổi tọa đàm nhân Kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2013 - 20/3/2023).

Thông báo Danh sách đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần (Baonghean.vn) - Danh sách đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đã hy sinh, từ trần.

Thông điệp '5 sẵn sàng' của Nghệ An (Baonghean.vn) - Nghệ An đã chuẩn bị “5 sẵn sàng”: Quy hoạch, hạ tầng kết nối, mặt bằng sạch, nguồn nhân lực và hỗ trợ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư khi vào tỉnh.

Nghệ An có 11 học sinh lọt vòng 2 chọn đội tuyển Olympic Quốc tế (Baonghean.vn) - Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia, những học sinh xuất sắc được lọt vào vòng 2 cũng đã “lộ diện”.

U17 Sông Lam Nghệ An đặt mục tiêu giành vị trí nhất bảng B (Baonghean.vn) - Trước trận đấu với U17 Huế, huấn luyện viên trưởng U17 Sông Lam Nghệ An đặt mục tiêu giành kết quả thuận lợi, nhằm tránh các đối thủ mạnh ở vòng tứ kết.

Nghệ An: Hơn 150 học viên được bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch (Baonghean.vn) - Sáng 14/3, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ nghề trong các cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Người Việt chán ôtô cỡ nhỏ, xe gầm cao lên ngôi Từ một phân khúc khá sôi động và nhiều lựa chọn trên thị trường Việt Nam, phân khúc ôtô cỡ nhỏ hạng A ngày càng mất nhiệt, ít lựa chọn... doanh số bán xe theo đó cũng giảm mạnh trong tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, thay vào đó là sự vươn lên mạnh mẽ của các xe gầm cao .

3 lý do giúp Khu đô thị Hoàng Sơn dẫn đầu hiệu suất cho thuê tại Diễn Châu (Baonghean.vn) - Không chỉ sở hữu giá trị gia tăng đột phá theo thời gian, các sản phẩm tại Khu đô thị Hoàng Sơn còn chứng minh lợi ích “kép” nhờ tạo ra dòng tiền lớn đến từ việc cho thuê kinh doanh.

Điện Kremlin: Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/3 cho biết, hiện không có bất cứ điều kiện nào cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine, nghĩa là Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu.

Bật mí về diễn viên vai ẻo lả được thích nhất 'Dưới bóng cây hạnh phúc' Diễn viên Thái Sơn cho biết, trên trường quay "Dưới bóng cây hạnh phúc", nhiều người trong đoàn phim cười khanh khách khi xem anh vào vai Tú.

Nhiều diện tích keo ở Quỳ Châu phải chặt bỏ do bệnh chết héo (Baonghean.vn) - Cập nhật diễn tiến dịch bệnh chết héo trên cây keo ở huyện Quỳ Châu cho thấy, tốc độ lây lan khiến cây chết hàng loạt đang khá nghiêm trọng. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Quỳ Châu đang gấp rút khuyến cáo, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ.

Bắt giam tài xế vượt đèn đỏ, bỏ chạy và chống trả công an Bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe vì vượt đèn đỏ, Hải tiếp tục không chấp hành hiệu lệnh, cho xe lùi lại phía sau đè hỏng xe mô tô công vụ và làm hỏng máy quay phim của tổ công tác, làm 1 cán bộ công an bị thương…

U23 Việt Nam đá giao hữu với CLB Phú Thọ trên sân không có khán giả; Danh sách U23 Thái Lan dự U23 Doha Cup 2023: Tài năng trẻ từ Bỉ được triệu tập (Baonghean.vn) - U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với CLB Phú Thọ vào lúc 15h00 ngày 14/3 trên sân vận động Phú Thọ; Sirimongkol Rattanaphum có tên trong danh sách U23 Thái Lan tham dự U23 Doha Cup 2023. Đó là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Nghệ An giành 87 giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023 (Baonghean.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2022-2023. Tại Kỳ thi năm nay, đoàn học sinh Nghệ An tiếp tục giành được kết quả nổi bật với 7 giải Nhất.

Cầu thị nhận lỗi khi để ‘sạn’ bên lề vòng Bán kết Lễ hội Áo dài Hoa cúc biển thị xã Cửa Lò (Baonghean.vn) - Đây là trao đổi của ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Áo dài Hoa cúc biển Cửa Lò năm 2023 với Báo Nghệ An khi được hỏi về sự cố gây dư luận không hay trong 2 ngày vừa qua.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/3 (Baonghean.vn) - Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm; Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong đấu thầu thuốc, hoá chất, vật tư y tế; Keo lai rớt giá thảm hại, nhiều địa phương dừng khai thác… là những thông tin nổi bật ngày 13/3.

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo nguyên Bộ trưởng Mai Tiến Dũng Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm (Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành, địa phương, chủ đầu tư tập trung tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm đưa các công trình, dự án trọng điểm vào khai thác hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Đối thủ thực sự của U17 Sông Lam Nghệ An là ai? (Baonghean.vn) - Vòng chung kết Giải bóng đá U17 Quốc gia 2023 đang diễn ra tại Hưng Yên với những kết quả đúng như dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tiến độ, chỉ đạo việc triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại Kỳ Sơn và Tương Dương (Baonghean.vn) - Theo Kế hoạch, Bộ Công an và Công an tỉnh xây dựng 2.420 nhà ở hỗ trợ cho 2.420 người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại 6 huyện biên giới tỉnh Nghệ An.

Giá xăng dầu hôm nay 13/3: Đồng loạt tăng từ 15h Giá xăng dầu hôm nay 13/3 được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng từ 15h.

Nghệ An: Nghiêm cấm mọi hành vi bao che, bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông (Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy Nghệ An tại Công văn số 163-CV/TU về “Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Trao 152 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở huyện Thanh Chương (Baonghean.vn) - Ngày 13/3, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ phối hợp với huyện Thanh Chương cùng đại diện nhà tài trợ tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện.

Những mẫu ô tô đang được hỗ trợ phí trước bạ trong tháng 3 Thị trường xe gặp khó, lượng ô tô tiêu thụ giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái khiến nhiều nhà sản xuất, đại lý phân phối tiếp tục áp dụng hình thức hỗ trợ, ưu đãi lệ phí trước bạ nhằm kích cầu bán xe.