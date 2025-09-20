Chuyển đổi số Chế độ sạc khẩn cấp có làm hỏng iPhone của bạn không? Apple đã bổ sung tính năng sạc khẩn cấp để giúp iPhone sạc trong tình huống đặc biệt. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại chế độ này có thể gây hại cho pin hoặc thiết bị. Vậy thực hư ra sao?

Trong nhiều năm qua, Apple đã không ngừng nâng cấp khả năng chống nước cho iPhone, biến chiếc điện thoại này trở thành công cụ an toàn hơn khi người dùng muốn ghi lại khoảnh khắc dưới mưa hay thậm chí dưới nước.

Một trong những tính năng đáng chú ý chính là cơ chế bảo vệ cổng sạc, tức là khi iOS phát hiện hơi ẩm trong cổng Lightning hoặc USB-C, hệ thống sẽ tự động vô hiệu hóa sạc có dây nhằm ngăn chặn nguy cơ chập điện và hư hỏng phần cứng. Lúc đó, màn hình iPhone sẽ hiển thị cảnh báo như “Phát hiện chất lỏng trong đầu nối” hoặc “Không sạc được”, kèm theo một lựa chọn đặc biệt có tên “Sạc khẩn cấp” (Emergency Override).

Ảnh minh họa.

Tùy chọn này cho phép người dùng buộc thiết bị tiếp tục sạc ngay cả khi cổng vẫn còn ẩm, nhưng Apple nhấn mạnh rằng đây chỉ là biện pháp bất đắc dĩ trong tình huống khẩn cấp, khi giữ cho iPhone hoạt động quan trọng hơn nguy cơ hỏng hóc.

Thông thường, cảnh báo sẽ tự biến mất sau vài giờ khi cổng sạc khô tự nhiên trong môi trường thông thoáng. Trong lúc chờ đợi, sạc không dây vẫn là lựa chọn an toàn, miễn là mặt sau điện thoại khô ráo. Điều này giúp người dùng duy trì kết nối mà không phải mạo hiểm với phần cứng.

Những rủi ro khi sạc iPhone còn ẩm ướt

Bỏ qua hệ thống phát hiện độ ẩm tích hợp của Apple có thể khiến iPhone hỏng hóc vĩnh viễn. Nguy cơ lớn nhất chính là ăn mòn vì khi dòng điện chạy qua các điểm tiếp xúc bị ẩm, lớp kim loại trong cổng sạc sẽ dần xuống cấp.

Theo thời gian, hiện tượng này khiến kết nối kém ổn định, dẫn đến lỗi sạc hoặc không thể sử dụng phụ kiện. Một khi quá trình ăn mòn xảy ra, thiệt hại thường không thể phục hồi.

Rủi ro khác không kém phần nghiêm trọng là đoản mạch. Độ ẩm có thể tạo ra đường dẫn điện ngoài ý muốn, đốt cháy các linh kiện nhạy cảm trên bo mạch chủ. Ngay cả một sự cố ngắn mạch nhỏ cũng có thể kéo theo chi phí sửa chữa rất cao. Nguy hiểm hơn, biến động điện áp từ sự cố này có thể lan sang các bộ phận khác, ảnh hưởng đến màn hình, cảm biến hoặc toàn bộ hệ thống điện thoại.

Ảnh: Internet.

Trong trường hợp cần sạc gấp, giải pháp an toàn hơn nhiều là sạc không dây. Tất cả iPhone từ đời 8 trở lên, bao gồm cả mẫu mỏng mới nhất, đều hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi và có thể hoạt động bình thường nếu mặt lưng khô ráo.

Nếu không có sạc không dây, kiên nhẫn chờ đợi vẫn là lựa chọn khôn ngoan vì cảnh báo thường biến mất trong vòng 30 phút đến 24 giờ, tùy môi trường. Dùng gói hút ẩm như silica gel cũng giúp rút ngắn quá trình làm khô. Trong mọi tình huống, tùy chọn “Sạc khẩn cấp” chỉ nên xem là giải pháp cuối cùng.

Cách xử lý cảnh báo phát hiện chất lỏng một cách an toàn

Khi iPhone hiển thị cảnh báo phát hiện chất lỏng, điều quan trọng nhất là ngắt kết nối ngay lập tức. Hãy rút toàn bộ dây cáp, phụ kiện, sau đó tắt nguồn thiết bị. Giữ iPhone với cổng sạc hướng xuống và gõ nhẹ để loại bỏ nước còn sót lại. Bên ngoài máy nên được lau bằng khăn mềm, không xơ. Tiếp theo, đặt iPhone ở nơi thoáng khí, nhiệt độ phòng để hơi ẩm tự bay hơi.

Tuyệt đối tránh những “mẹo” truyền miệng như dùng gạo, tăm bông hoặc khí nén, bởi chúng có thể đẩy chất lỏng sâu hơn vào trong hoặc gây hư hỏng bổ sung. Thông thường, bạn nên chờ tối thiểu 30 phút trước khi thử sạc lại.

Trong nhiều trường hợp, phải mất từ vài giờ đến 24 giờ cổng sạc mới khô hoàn toàn. Bạn có thể kiểm tra định kỳ bằng cách cắm cáp, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần rằng cảnh báo có thể xuất hiện nhiều lần.

Để giảm nguy cơ lặp lại, hãy hạn chế để iPhone tiếp xúc trực tiếp với nước, đặc biệt trong môi trường ẩm ướt. Một chiếc ốp chống nước là lựa chọn đáng cân nhắc nếu thường xuyên ở gần hồ bơi hay bãi biển.

Và nhớ rằng, tùy chọn “Sạc khẩn cấp” chỉ nên dùng khi thật sự cần thiết và cách bảo vệ iPhone tốt nhất vẫn là kiên nhẫn chờ khô và xử lý đúng cách./.