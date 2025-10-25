Che Mặt Trời bằng lưu huỳnh: Giải pháp khí hậu hay thảm họa? Một nghiên cứu mới cảnh báo kỹ thuật phun hạt lưu huỳnh vào khí quyển để làm mát Trái Đất có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng và khó lường cho hệ thống tự nhiên.

Giải pháp gây tranh cãi cho vấn đề biến đổi khí hậu

Một số nhà khoa học đề xuất ý tưởng rải các hạt lưu huỳnh siêu nhỏ vào tầng bình lưu như một giải pháp cấp bách để giảm lượng ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất, qua đó làm mát hành tinh. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Scientific Reports đã chỉ ra rằng phương pháp can thiệp địa kỹ thuật này có thể gây ra nhiều tác động phụ không mong muốn, tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn các hệ thống tự nhiên trên quy mô lớn.

Ý tưởng bắt chước sức mạnh của núi lửa

Cơ sở khoa học của kỹ thuật này đến từ các hiện tượng tự nhiên. Vụ phun trào núi lửa Pinatubo ở Philippines năm 1991 đã giải phóng gần 20 triệu tấn lưu huỳnh dioxide vào tầng bình lưu, lớp khí quyển ở độ cao từ 12 đến 50 km. Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), sự kiện này đã khiến nhiệt độ trung bình toàn cầu giảm khoảng 0,5 độ C trong giai đoạn sau đó. Dựa trên hiệu ứng này, các nhà khoa học tin rằng việc mô phỏng một vụ phun trào núi lửa có kiểm soát có thể tạm thời bù đắp cho các tác động của biến đổi khí hậu.

Hạt lưu huỳnh có thể làm tầng bình lưu của khí quyển Trái Đất ấm lên. Ảnh: NASA

Những rủi ro tiềm ẩn vượt xa lợi ích

Mặc dù có khả năng làm mát bề mặt, các nhà nghiên cứu từ Đại học Columbia đã sử dụng mô hình máy tính phức tạp để phân tích các hệ quả tiêu cực tiềm tàng. Các kết quả cho thấy nhiều rủi ro nghiêm trọng.

Rối loạn hệ thống thời tiết toàn cầu

Nghiên cứu chỉ ra rằng sự kiện Pinatubo không chỉ làm mát hành tinh mà còn làm gián đoạn hệ thống gió mùa Ấn Độ, gây ra hạn hán nghiêm trọng trên khắp Nam Á. Tương tự, nếu các hạt hóa chất được phun tập trung quanh xích đạo, chúng có thể phá vỡ mô hình tuần hoàn khí quyển toàn cầu, làm thay đổi cách nhiệt lượng được phân phối quanh hành tinh. Nếu tích tụ ở vùng cực, chúng có thể làm rối loạn hệ thống gió mùa nhiệt đới.

Phá hủy tầng ozone và gây mưa axit

Một vấn đề khác là trong khi lưu huỳnh làm mát bề mặt Trái Đất, nó lại làm ấm tầng bình lưu. Quá trình này có thể đẩy nhanh sự phá hủy tầng ozone, lớp lá chắn bảo vệ sự sống khỏi bức xạ cực tím có hại. Hơn nữa, khi các hạt lưu huỳnh rơi trở lại Trái Đất do lực hấp dẫn, chúng có khả năng phản ứng với nước trong khí quyển, tạo thành mưa axit gây hại cho đất đai và hệ sinh thái.

Bài toán nan giải về vật liệu thay thế

Nhóm nghiên cứu cũng đã xem xét các lựa chọn thay thế cho lưu huỳnh nhưng không tìm thấy giải pháp nào hoàn hảo. Mỗi loại hợp chất đều có những vấn đề riêng:

Kim cương, zirconia và rutile titania: Các vật liệu này có đặc tính phản xạ ánh sáng tốt nhưng quá hiếm và đắt đỏ để triển khai trên quy mô lớn.

Các vật liệu này có đặc tính phản xạ ánh sáng tốt nhưng quá hiếm và đắt đỏ để triển khai trên quy mô lớn. Canxi carbonate và nhôm alpha: Dù khá dồi dào, những chất này lại có xu hướng kết tụ thành cục trong khí quyển, làm giảm đáng kể hiệu quả phân tán và phản xạ ánh sáng so với lưu huỳnh.

Những phát hiện này cho thấy việc can thiệp vào hệ thống khí hậu phức tạp của Trái Đất là một con dao hai lưỡi. Các giải pháp địa kỹ thuật, dù hấp dẫn, vẫn còn ẩn chứa quá nhiều rủi ro và bất ổn, đòi hỏi sự nghiên cứu cẩn trọng và toàn diện hơn trước khi được xem xét như một phương án khả thi.