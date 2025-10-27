Chelsea cạnh tranh Real Madrid trong thương vụ Kees Smit Real Madrid theo dõi Kees Smit và dự tính đẩy mạnh hè 2026, trong khi Chelsea cũng nhập cuộc. Tiền vệ AZ, MVP U19 châu Âu, đã có 46 trận, 4 bàn/15 trận, định giá 6,5 triệu euro.

Cuộc đua giành chữ ký Kees Smit bước vào giai đoạn nóng khi Real Madrid và Chelsea đều tăng tốc. Theo Football Transfers, tiền vệ sinh năm 2006 của AZ Alkmaar đã được “The Blues” đưa vào danh sách theo dõi, trong khi Real Madrid theo dõi chặt chẽ nhiều tháng và dự tính đẩy mạnh vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2026.

Kees Smith nằm trong tầm ngắm của Real Madrid và Chelsea.

Hồ sơ tài năng: từ AZ lên đỉnh U19 châu Âu

Kees Smit đã có 46 lần ra sân cho đội một AZ Alkmaar, con số đáng chú ý với một cầu thủ tuổi teen. Mùa hè này, anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tại Giải vô địch U19 châu Âu, khẳng định đẳng cấp ở sân chơi quốc tế trẻ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Smit ghi 4 bàn sau 15 lần ra sân trên mọi đấu trường, cho thấy khả năng tấn công đáng gờm từ vị trí tiền vệ. Sự kết hợp giữa nền tảng thể hiện ở cấp CLB và danh hiệu quốc tế làm tăng sức hút của anh trên thị trường chuyển nhượng.

Diễn biến chuyển nhượng: Real Madrid và Chelsea nhập cuộc

Real Madrid tìm tiền vệ trung tâm mới

Real Madrid đang tìm kiếm một tiền vệ trung tâm mới và đã theo dõi Smit trong nhiều tháng. Theo nguồn tin, “Los Blancos” chuẩn bị đẩy mạnh nỗ lực để có chữ ký của anh vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2026. Động thái này phù hợp với kế hoạch dài hạn, khi họ ưu tiên một hồ sơ trẻ nhưng đã có trải nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Chelsea tăng cường cạnh tranh

Cùng thời điểm, Chelsea đánh giá cao màn trình diễn gần đây của Smit. Theo Football Transfers, đội bóng thành London xem anh như một lựa chọn tiềm năng cho tuyến giữa trong tương lai. Sự quan tâm từ Premier League khiến cuộc đua hứa hẹn gay gắt hơn, nhất là khi các ông lớn khác ở châu Âu cũng dõi theo tiến trình.

Phía AZ Alkmaar dự kiến sẽ nhận nhiều lời đề nghị chính thức cho Smit vào mùa hè tới. Với giá trị thị trường ước tính khoảng 6,5 triệu euro, đây có thể là thương vụ hiệu quả về chi phí trong bối cảnh cạnh tranh mạnh.

Góc nhìn chuyên môn: vai trò và giá trị sử dụng

Các con số hiện tại cho thấy Smit là mẫu tiền vệ mang đến đe dọa tấn công từ tuyến hai. Điều này phù hợp với nhu cầu “tiền vệ trung tâm mới” mà Real Madrid theo đuổi, đồng thời là phẩm chất được Chelsea đánh giá cao. Trong môi trường đỉnh cao, một tiền vệ trẻ đã có 46 trận cho đội một thường được kỳ vọng có thể tiến hóa vai trò lẫn mức độ đóng góp theo thời gian.

Dù còn quãng đường phát triển, nền tảng thi đấu ở AZ và sự công nhận ở U19 châu Âu là chỉ dấu tích cực cho khả năng thích nghi với nhịp độ và yêu cầu chiến thuật khắt khe tại các CLB lớn. Thời điểm chín muồi của thương vụ có thể phụ thuộc vào chiến lược ngắn hạn của từng đội bóng và mức độ sẵn sàng của cầu thủ.

Thống kê nhanh

Chỉ số Giá trị Tuổi Sinh năm 2006 Số trận cho đội một AZ Alkmaar 46 Bàn thắng mùa hiện tại (mọi đấu trường) 4 bàn/15 trận Danh hiệu cá nhân Cầu thủ xuất sắc nhất Giải U19 châu Âu (mùa hè này) Giá trị ước tính Khoảng 6,5 triệu euro

Tác động và triển vọng

Nếu AZ nhận được đề nghị ngay mùa hè tới, cuộc cạnh tranh giữa Real Madrid và Chelsea có thể là phép thử đầu tiên cho tương lai của Smit ở cấp độ cao nhất. Dù Real Madrid được cho là nhắm mốc 2026, việc các CLB thúc đẩy đàm phán sớm không loại trừ khả năng xuất hiện những bước ngoặt trên thị trường.

Với hồ sơ đang lên, hiệu quả chi phí và sự phù hợp với nhu cầu tuyến giữa của các đội bóng lớn, Kees Smit nổi bật như một thương vụ đáng chú ý trong ngắn và trung hạn.