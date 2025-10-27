Chelsea mở lối theo đuổi Kenan Yildiz giá 100 triệu euro Romano: Juventus chưa chốt gia hạn với Kenan Yildiz; Chelsea và các đội Ngoại hạng Anh quan tâm thực sự, viễn cảnh chuyển nhượng có thể chỉ rõ vào năm 2026.

Juventus vẫn chưa đạt thỏa thuận gia hạn với Kenan Yildiz, theo cập nhật mới nhất của Fabrizio Romano. Tín hiệu đình trệ này mở ra cửa sổ cơ hội cho Chelsea và một số đội bóng Ngoại hạng Anh trong thương vụ được định giá 100 triệu euro, dù kịch bản rõ ràng nhất nhiều khả năng chỉ xuất hiện từ năm 2026.

Yildiz nằm trong tầm ngắm của nhiều CLB lớn.

Diễn biến: Juventus thúc đẩy gia hạn, Ngoại hạng Anh nhập cuộc

Phát biểu trên kênh YouTube cá nhân, Fabrizio Romano cho biết: "Có rất nhiều tin đồn - Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich - nhưng các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh cũng đang theo dõi sát sao. Juventus đang làm mọi cách để gia hạn hợp đồng với cậu ấy, nhưng cho đến hiện tại, vẫn chưa có thỏa thuận nào được thống nhất."

Romano nhấn mạnh thêm: "Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, và Juve đang thúc đẩy mạnh mẽ để giữ chân cậu ấy, nhưng tình hình vẫn còn bỏ ngỏ. Sự quan tâm từ Ngoại hạng Anh là có thật, vì vậy, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào năm 2026. Hiện tại, Juventus đang nỗ lực để đảm bảo tương lai của cậu ấy tại câu lạc bộ."

Trong bối cảnh đó, Chelsea tiếp tục theo dõi chặt chẽ. The Blues xem Yildiz là mục tiêu cho tương lai sau khi bỏ lỡ một vài phương án tấn công quan trọng ở kỳ hè vừa qua. Tuy nhiên, Juventus vẫn đặt ưu tiên giữ người và muốn ký hợp đồng mới với ngôi sao đang bứt phá tại Turin.

Vì sao Chelsea theo đuổi Kenan Yildiz

Yildiz đang cho thấy sự thăng tiến rõ rệt trong vai trò tiền vệ tấn công, với 2 bàn thắng và 4 đường kiến tạo ở mùa này. Hồ sơ tiềm năng cộng hiệu ứng trình diễn tại Turin khiến anh nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các ông lớn châu Âu. Với Chelsea, nhu cầu về một cầu thủ sáng tạo là cấp thiết trong kế hoạch tái thiết dưới thời HLV Enzo Maresca.

Dù vậy, sự kiên nhẫn là điều bắt buộc. Theo nguồn tin, Juventus định giá Yildiz ở mức 100 triệu euro và đang chủ động gia hạn, trong khi thỏa thuận hiện tại của anh vẫn còn thời hạn đến năm 2029. Điều này đồng nghĩa một thương vụ, nếu xảy ra, nhiều khả năng chỉ được kích hoạt khi bối cảnh thuận lợi hơn – mốc thời gian được nhắc tới là năm 2026.

Thống kê và dữ kiện then chốt

Hạng mục Chi tiết Thành tích mùa này 2 bàn thắng, 4 đường kiến tạo Định giá 100 triệu euro Hợp đồng hiện tại Còn thời hạn đến năm 2029 Tình trạng gia hạn Chưa đạt thỏa thuận; đàm phán tiếp tục CLB liên quan Chelsea; Ngoại hạng Anh quan tâm thực sự; tin đồn gồm Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich Mốc thời gian đáng chú ý Romano: Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào năm 2026

Góc chiến thuật và kế hoạch nhân sự của Chelsea

Cần một nguồn sáng tạo ở tuyến giữa là chủ đề đã được Chelsea xác lập sau kỳ chuyển nhượng hè. Trong logic tuyển dụng đó, Yildiz – một tiền vệ tấn công đang trên đà phát triển – phù hợp với định hướng bổ sung một mũi đánh có thể tạo khác biệt ở phần ba cuối sân. Tuy nhiên, toàn bộ tiến trình phụ thuộc vào hai biến số: Juventus có gia hạn thành công hay không và cục diện cạnh tranh từ châu Âu, đặc biệt là Ngoại hạng Anh.

Với hợp đồng còn dài đến 2029 và giá trị ước tính 100 triệu euro, Juventus nắm lợi thế đàm phán. Điều này giải thích vì sao Chelsea phải kiên nhẫn và chuẩn bị cho một cuộc đua kéo dài, thay vì kỳ vọng một thương vụ sớm.

Tác động: Cửa sổ cho Chelsea, nhưng 2026 là mốc chờ

Thông điệp từ Romano xác nhận hai điểm mấu chốt: Juventus chưa "chốt" gia hạn và sự quan tâm từ Ngoại hạng Anh là có thật. Với Chelsea, đó là lý do để tiếp tục theo dõi sát sao và sàng lọc phương án nhân sự xoay quanh Yildiz, đồng thời giữ kỷ luật tài chính cho một thương vụ hạng nặng nếu bối cảnh thuận lợi xuất hiện trong vài năm tới.

Tạm thời, ưu tiên vẫn nằm trong tay Juventus. Cho đến khi có đột phá ở bàn đàm phán, viễn cảnh chuyển nhượng nhiều khả năng chỉ được định hình rõ ràng khi tiến gần mốc 2026.