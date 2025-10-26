Chelsea thua Sunderland 1-2 Maresca: Chúng tôi không đủ tốt Chelsea ghi bàn nhanh nhất mùa nhờ Garnacho nhưng vẫn thua 1-2; Isidor gỡ hòa, Talbi ấn định 90+3 cho Sunderland. Chelsea có 14 điểm/9 vòng, đứng thứ 7.

Chelsea gục ngã 1-2 trước tân binh Sunderland ngay tại Stamford Bridge, dù sớm vượt lên nhờ pha lập công của Alejandro Garnacho. Khoảnh khắc then chốt đến ở phút 90+3, khi Chemsdine Talbi dập tắt hy vọng của The Blues. Enzo Maresca thừa nhận đội bóng của ông "không đủ tốt", thua trong các tranh chấp và bóng hai.

Maresca thừa nhận Chelsea chơi không đủ tốt

Diễn biến: dẫn trước sớm nhưng gục ngã ở 90+3

Trên sân nhà, Chelsea có khởi đầu lý tưởng khi Garnacho mở tỷ số từ rất sớm – cũng là bàn nhanh nhất của The Blues tại Ngoại hạng Anh mùa này. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể nới rộng cách biệt và để Sunderland quay lại trận đấu.

Wilson Isidor đưa trận đấu về thế cân bằng trước khi Talbi ghi bàn quyết định ở phút 90+3. Cú đòn muộn khiến Stamford Bridge chết lặng và chấm dứt mạch 4 chiến thắng liên tiếp của thầy trò Maresca trên mọi đấu trường.

Kết quả này giữ Chelsea ở vị trí thứ 7 với 14 điểm sau 9 vòng Ngoại hạng Anh.

Góc chiến thuật và cường độ: Chelsea thua trong tranh chấp và bóng hai

Nhìn từ chính thừa nhận của HLV Maresca, vấn đề cốt lõi của Chelsea không nằm ở ý đồ ban đầu mà ở khâu thực thi cường độ. Sau bàn mở tỷ số, The Blues không chuyển hóa lợi thế thành quyền kiểm soát thực sự. Các pha bóng 50-50, những lần tranh chấp tay đôi và tình huống bóng hai nghiêng về phía Sunderland – điều Maresca nhấn mạnh sau trận.

Khi mất ưu thế ở các điểm chạm thể lực, Chelsea bị bào mòn sự tự tin và nhịp điệu. Đó là kịch bản thường thấy tại Ngoại hạng Anh: chỉ một thoáng chùng xuống cũng đủ để đối thủ trở lại. Sunderland kiên trì, tận dụng sai số trong các pha tranh chấp, rồi ra đòn quyết định ở phút bù giờ.

Điểm sáng hiếm hoi: bàn mở tỷ số nhanh nhất mùa

Dù thất bại, Chelsea vẫn có một tín hiệu tích cực: bàn thắng nhanh nhất mùa ở Ngoại hạng Anh. Khởi đầu tốt cho thấy cấu trúc tấn công của The Blues có thể tạo ra tình huống chất lượng ngay từ sớm – nền tảng để hướng tới sự ổn định, nếu duy trì cường độ và tập trung sau khi dẫn bàn.

Thống kê và cột mốc

Tỷ số: Chelsea 1-2 Sunderland

Bàn thắng: Chelsea – Alejandro Garnacho; Sunderland – Wilson Isidor, Chemsdine Talbi 90+3

Chuỗi trận: Chelsea đứt mạch 4 chiến thắng liên tiếp (mọi đấu trường)

Điểm số và thứ hạng: 14 điểm sau 9 vòng, đứng thứ 7 Ngoại hạng Anh

Tính chất: Sunderland là tân binh

Chỉ số Giá trị Tỷ số Chelsea 1-2 Sunderland Bàn mở tỷ số Alejandro Garnacho Bàn gỡ hòa Wilson Isidor Bàn quyết định Chemsdine Talbi 90+3 Chuỗi thắng Chelsea dừng ở 4 trận (mọi đấu trường) Điểm số 14 điểm sau 9 vòng Vị trí Thứ 7 Ngoại hạng Anh

Phản ứng của HLV Maresca

HLV người Italia không né tránh thực tế: "Tôi nghĩ nhìn chung chúng tôi đã không đủ tốt. Toàn đội biết rằng chỉ cần sa sút một chút, bạn có thể mất điểm trước bất kỳ đội bóng nào tại Ngoại hạng Anh. Điều đó thật khó khăn."

Về khởi đầu sớm và những điểm tích cực, Maresca nói: "Đúng là xuất hiện vài sự tích cực, chắc chắn là thế. Chelsea đã khởi đầu tốt với bàn thắng đó, nhưng ngay cả khi có bàn thắng, chúng tôi vẫn cảm thấy mình đang thua về mặt thể lực, tranh chấp tay đôi, bóng hai, những thứ tương tự. Đối đầu với những đội bóng như như thế, các cầu thủ của tôi luôn gặp khó khăn".

Tác động và phía trước

Thất bại khiến Chelsea bỏ lỡ cơ hội bám sát nhóm dẫn đầu, đồng thời phơi bày vấn đề về cường độ và quản trị trạng thái sau khi vượt lên. Bài toán cho Maresca là khôi phục chất lượng tranh chấp và kiểm soát bóng hai – những chi tiết nhỏ nhưng định đoạt kết quả.

Vòng tới, Chelsea hành quân đến sân của Tottenham. Trong bối cảnh Derby London luôn khó lường, bất kỳ sự sa sút nào cũng có thể phải trả giá – chính lời cảnh báo của Maresca sau trận này.