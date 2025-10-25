Chelsea tranh Upamecano với Liverpool, MU giá 60 triệu euro Chelsea đua Liverpool và Man United để ký Dayot Upamecano. Theo Bild, Bayern có thể lắng nghe đề nghị khoảng 60 triệu euro ngay tháng 1 nếu đàm phán gia hạn chưa tiến triển.

Chelsea đã sẵn sàng bước vào cuộc đua với Liverpool và Manchester United để chiêu mộ trung vệ Dayot Upamecano, trong bối cảnh Bayern Munich cân nhắc lời đề nghị khoảng 60 triệu euro (52 triệu bảng) ngay kỳ chuyển nhượng tháng 1 nếu quá trình gia hạn tiếp tục bế tắc, theo Bild (Đức).

Cuộc đua chuyển nhượng và mức giá dự kiến

Sau hơn bốn năm khoác áo Bayern kể từ khi rời RB Leipzig năm 2021, Upamecano đang thu hút sự quan tâm lớn từ Ngoại hạng Anh. Chelsea được xem là sẵn sàng hành động nếu Bayern không đạt thỏa thuận mới với cầu thủ người Pháp. Mức phí được nhắc tới là khoảng 60 triệu euro trong tháng 1, dù đội bóng Đức vẫn ưu tiên gia hạn.

Upamecano là cái tên đang thu hút nhiều sự quan tâm (Ảnh: BILD)

Hợp đồng và cửa sổ thời gian quyết định

Bản hợp đồng hiện tại giữa Bayern Munich và Upamecano sẽ hết hạn vào cuối mùa giải 2025/26. Cho tới lúc này, việc gia hạn chưa có tiến triển đáng kể. Điều này mở ra hai ngả rõ ràng: Bayern cân nhắc bán ngay tháng 1 để thu phí chuyển nhượng, hoặc các đội chờ tới mùa Hè 2026 để ký tự do.

Nhu cầu của Chelsea và tác động chiến thuật

Đội hình của HLV Enzo Maresca có nhiều lựa chọn trung vệ như Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Benoît Badiashile, Josh Acheampong và Jorrel Hato, trong khi Levi Colwill đang chấn thương dài hạn. Dù vậy, phong độ thiếu ổn định của hệ thống phòng ngự khiến Chelsea liên tục đánh rơi điểm ở Ngoại hạng Anh. Trong bối cảnh Axel Disasi được cho là gần như chắc chắn rời Stamford Bridge vào tháng 1, nhu cầu bổ sung một trung vệ ở đẳng cấp cao là rất cấp bách.

Upamecano – trụ cột dưới thời Vincent Kompany ở mùa này với 10/12 trận chính thức – được xem là phương án tăng cường tính chắc chắn và bản lĩnh ở tuyến sau cho Chelsea. Việc bổ sung một trung vệ có thói quen thi đấu thường xuyên trong môi trường đỉnh cao có thể giúp HLV Maresca ổn định cấu trúc phòng ngự, giảm sai lầm cá nhân và tạo nền tảng cho lối chơi kiểm soát bóng mà ông theo đuổi.

HLV Enzo Maresca muốn bổ sung thêm sự chắc chắn cho hàng thủ (Ảnh: SkySport)

Đối thủ cạnh tranh và vị thế của Bayern Munich

Liverpool và Man United theo sát tình hình hợp đồng của Upamecano. Ngoài ra, Inter Milan và Real Madrid cũng bày tỏ sự quan tâm. Ở chiều ngược lại, Bayern Munich vẫn muốn giữ trung vệ người Pháp và ưu tiên gia hạn; tuy nhiên nếu đàm phán không tiến triển, đội bóng Đức được cho là sẵn sàng nghe đề nghị ở mức khoảng 60 triệu euro ngay tháng 1.

Trung vệ người Pháp thi đấu tương đối ổn định ở mùa giải năm nay (Ảnh: Kicker)

Hồ sơ và thống kê sự nghiệp của Upamecano

Từ khi gia nhập Bayern năm 2021, Upamecano đã khẳng định vị thế là một trong những hậu vệ nổi bật của Bundesliga. Các cột mốc đáng chú ý:

Chỉ số Giá trị Số lần ra sân cho Bayern 163 Danh hiệu Bundesliga 3 Siêu cúp Đức 3 Trận mùa này dưới thời Kompany 10/12 trận chính thức Hạn hợp đồng hiện tại Hết mùa 2025/26 Mức phí Bayern cân nhắc tháng 1 Khoảng 60 triệu euro (52 triệu bảng)

Những kịch bản tiếp theo

Trong ngắn hạn, Chelsea có thể cân nhắc hành động ngay tháng 1 nếu Bayern mở cửa ở mức phí nêu trên. Ngược lại, nếu tiến độ gia hạn giữa Bayern và Upamecano khởi sắc, thương vụ có thể tạm lắng. Trường hợp đàm phán tiếp tục bế tắc, các đội bóng quan tâm – gồm Chelsea, Liverpool, Man United, cùng Inter và Real Madrid – sẽ đứng trước bài toán thời điểm: trả phí mùa Đông để giải quyết nhu cầu tức thời, hay chờ tới mùa Hè 2026 để theo đuổi chữ ký tự do.

Với một hàng thủ cần ổn định và một trung vệ đang ở giai đoạn chín của sự nghiệp tại Bundesliga, Upamecano được xem là mảnh ghép phù hợp với nhu cầu làm mới tuyến sau của Chelsea. Quyết định lúc này nằm ở diễn biến đàm phán hợp đồng tại Munich và mức độ quyết liệt của các ứng viên trong cuộc đua chuyển nhượng.