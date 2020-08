Chém bảo vệ chung cư vì vợ bị chửi, cả 2 đều thương tích

Ngày 8/8, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ xử lý những người liên quan đến vụ dùng tuýp sắt và dao giải quyết mâu thuẫn tại chung cư Nguyễn Quyền, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân buổi trưa 7/8.

Người ra tay chém ông Lý Chí Cường (SN 1962, ngụ quận 10, bảo vệ chung cư) được xác định là Trương Phú Thắng (SN 1989, ngụ ở chung cư Nguyễn Quyền). Sau khi đi may vết thương, Thắng đã đến Công an khai nhận vụ việc. Về phần ông Cường đang chữa trị tại bệnh viện do bị 2 vết chém vào người.

Thắng và hung khí tại cơ quan điều tra.

Theo lời khai của Thắng, trưa 7/8, Thắng chở vợ bằng xe máy từ hầm giữ xe lên và tấp vào phòng bảo vệ của chung cư. Lúc này trong phòng bảo vệ ngoài ông Cường còn một bảo vệ khác. Vợ Thắng hỏi 2 bảo vệ “có thấy ai gởi hàng online cho con không?”. 1 trong 2 bảo vệ đưa gói hàng cho vợ Thắng nhưng đưa nhầm, lúc sau tìm và đưa gói hàng khác cho vợ Thắng. Trong lúc tìm món hàng, ông Cường đã dùng lời lẽ khó nghe khiến Thắng bực tức, cả 2 xảy ra mâu thuẫn.

Ông Cường thời điểm chữa trị tại bệnh viện.

Vụ ẩu đả được camera chung cư ghi lại.

Hai bên xông vào đánh nhau bằng tay sau đó Thắng dùng ghế tấn công ông Cường. Được mọi người can ngăn Thắng bỏ lên căn hộ của mình và xuống lấy một con dao đi vào phòng bảo vệ tìm ông Cường.

Ông Cường cũng cầm một tuýp sắt ra nói chuyện với Thắng. Hai bên dùng hung khí xông vào nhau, ông Cường bị 2 vết chém trên người, Thắng cũng bị thương ở đầu phải khâu 6 mũi. Mọi diễn biến của vụ ẩu đả bằng hung khí được camera chung cư ghi lại.

Sau khi đi khâu vết thương, Thắng đã đến Công an trình diện.