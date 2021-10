Chém người gây thương tích nặng rồi bỏ trốn vào rừng sâu

Ngày 11/10, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Thanh (SN 1990), trú tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch để điều tra, làm rõ về hành vi " Giết người ".

Đối tượng bị bắt giữ.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, do có mâu thuẫn từ trước với chị T.T.N (SN 1985) và anh T.N.L (SN 1994) cùng trú tại thị trấn Phong Nha nên vào khoảng 11h50 ngày 29/9, Nguyễn Chí Thanh đã mang theo 1 dao rựa dài tìm đến chỗ ở của chị N và anh L để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Nguyễn Chí Thanh đã dùng rựa chém 2 nhát vào người khiến chị N bị thương nặng (kết quả giám định, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do các thương tích gây nên là 49%).



Sau khi gây án , Nguyễn Chí Thanh đã mang theo hung khí bỏ trốn vào khu rừng thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, thuộc địa phận xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch.Nhận được tin báo, Công an huyện Bố Trạch đã huy động lực lượng, phối hợp với Công an thị trấn Phong Nha, UBND thị trấn Phong Nha, Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khám nghiệm hiện trường, cấp cứu nạn nhân và tổ chức truy tìm, đồng thời động viên gia đình vận động đối tượng ra đầu thú.Được sự vận động của cơ quan Công an và gia đình, Nguyễn Chí Thanh đã đến Công an thị trấn Phong Nha đầu thú.