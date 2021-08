Chênh vênh nghề trèo trám

Nhiều người không cần dây bảo hiểm, vẫn trèo, đi buông trên những nhành cây, rất dễ bị trượt chân. Ông Trần Văn Kỳ (61 tuổi) một thợ trèo trám lâu năm ở xã Thanh Tiên (Thanh Chương) chia sẻ: Thời gian qua, ở các địa phương đã xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động liên quan đến nghề trèo trám, khiến một số người gãy tay, chân, bại liệt, chết người... đặc biệt như anh Nguyễn Thiện Đạt (37 tuổi) ở xã Khánh Sơn (Nam Đàn) do rơi khi hái trám đã bị bại liệt phải ngồi xe lăn đã mấy năm nay. Bản thân ông cũng bị rơi cây trám gãy xương phải điều trị ở bệnh viện một thời gian dài. Ảnh: Huy Thư

Theo những người trong nghề, khi hái trám, tránh trèo lên, trụt xuống nhiều lần, mất công tốn sức, nên phải hái xong cây trám rồi mới tuột xuống gốc. Họ thường nghỉ giải lao trên cây, uống nước, uống sữa lấy sức rồi lao động tiếp. Anh Nguyễn Thiện Vũ (24 tuổi) ở xã Khánh Sơn (Nam Đàn) cho biết: xã Khánh Sơn hiện có hơn 10 người theo nghề trèo trám. Do trên địa bàn Nam Đàn không có nhiều trám, nên dân buôn trám ở quê anh chủ yếu đi trèo trám ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Ảnh: Huy Thư

Mùa trám năm nay, giá mua trám non không khác mấy so với năm ngoái, nhưng giá trám chín bán ra trên thị trường giảm mạnh vì dịch Covid-19 nên người “buôn trám cả cây" (mua trám non) kiêm nghề trèo trám không vui như các năm trước. Dân gian thường nói "Nghề hái trám như trứng treo đầu gậy", ngày công có thể cao hơn một số nghề lao động chân tay khác, nhưng tiềm ẩn không ít rủi ro, có khi phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Ảnh: Huy Thư