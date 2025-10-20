Chery pin thể rắn 600 Wh/kg: Đánh giá kỹ thuật, phạm vi Chery công bố mô-đun pin thể rắn hoàn toàn với mật độ 600 Wh/kg, cho phạm vi lý thuyết hơn 1.500 km và dự kiến thực tế khoảng 1.300 km. Pin vượt thử nghiệm đinh đâm xuyên và khoan điện, Chery sẽ thử nghiệm từ năm sau và dự kiến mở rộng triển khai vào năm 2027.

Theo Car News China, Chery vừa công bố mô-đun pin thể rắn hoàn toàn do hãng tự phát triển, đạt mật độ năng lượng 600 Wh/kg. Đây là một trong những mức cao nhất từng được công bố bởi nhà sản xuất ôtô Trung Quốc, mở ra kỳ vọng về quãng đường di chuyển vượt trội và tiêu chuẩn an toàn mới cho xe điện.

Về lý thuyết, xe điện dùng bộ pin này có thể đạt hơn 1.500 km/lần sạc, với phạm vi hoạt động thực tế dự kiến khoảng 1.300 km. Chery cho biết pin vẫn duy trì khả năng cung cấp điện sau các bài thử khắc nghiệt như đinh đâm xuyên, hư hỏng do máy khoan điện mà không bắt lửa hay sinh khói. Hãng sẽ vận hành thử nghiệm từ năm sau và dự kiến mở rộng quy mô triển khai vào năm 2027.

Mô-đun pin thể rắn 600 Wh/kg do Chery tự phát triển

“Thiết kế” mô-đun: hướng tới mật độ năng lượng cao và độ an toàn nội tại

Chery mô tả đây là mô-đun pin thể rắn hoàn toàn do chính hãng phát triển. Trọng tâm kỹ thuật là nâng mật độ trữ năng lượng lên 600 Wh/kg, đồng thời cải thiện tính an toàn nội tại của cell rắn. Ở cấp độ hệ thống, một mô-đun đạt mật độ cao giúp nhà sản xuất xe linh hoạt hơn trong cách đóng gói, tương thích nhiều cấu hình gầm bệ và tối ưu phân bổ khối lượng, từ đó hứa hẹn lợi ích về không gian sử dụng và hiệu quả vận hành.

Thách thức lớn của công nghệ thể rắn, theo Car News China, nằm ở chi phí. Mặt bằng giá trung bình hiện tại của pin thể rắn hoàn toàn cao hơn khoảng 2,8 lần so với pin lithium-ion điện phân lỏng, chủ yếu do vật liệu sunfua đắt đỏ trong khi năng lực sản xuất còn hạn chế. Điều này cho thấy bài toán thiết kế không chỉ ở cấp cell/mô-đun mà còn nằm ở dây chuyền và quy mô hóa sản xuất.

“Nội thất” trải nghiệm: ít lần sạc hơn, kỳ vọng giảm lo âu phạm vi

Phạm vi lý thuyết hơn 1.500 km và dự kiến thực tế khoảng 1.300 km, nếu được xác nhận trong vận hành, có thể thay đổi kỳ vọng của người dùng về xe điện. Với quãng đường tăng đáng kể sau mỗi lần sạc, lịch sử dụng xe hằng ngày và di chuyển liên tỉnh sẽ bớt phụ thuộc vào mạng lưới trạm sạc dày đặc. Một gói pin mật độ cao cũng hứa hẹn mang lại khả năng duy trì công suất tốt trong nhiều điều kiện, qua đó nâng chất lượng trải nghiệm tổng thể.

Hình ảnh minh họa xe Chery trong bối cảnh phát triển pin thể rắn

Hiệu năng năng lượng: 600 Wh/kg và phạm vi 1.500 km (lý thuyết)

Mức 600 Wh/kg hiện thuộc nhóm cao hàng đầu do một hãng xe Trung Quốc công bố. Ở góc nhìn sử dụng, con số này chuyển hóa trực tiếp thành phạm vi hoạt động dài hơn. Chery nêu khả năng đạt hơn 1.500 km/lần sạc về lý thuyết; phạm vi thực tế được dự kiến khoảng 1.300 km, tùy điều kiện khai thác. Đây là bước nhảy có ý nghĩa đối với các cấu hình xe điện hướng tới đường dài và chở nặng.

An toàn và công nghệ: vượt thử nghiệm đinh đâm xuyên, khoan điện

Chery cho biết mô-đun thể rắn của hãng vẫn duy trì cấp điện sau khi trải qua các bài thử khắc nghiệt như đinh đâm xuyên và hư hỏng do máy khoan điện mà không bắt lửa hoặc sinh khói. Đó là điểm khác biệt quan trọng so với lo ngại truyền thống về rủi ro nhiệt của pin. Nếu kết quả này được lặp lại ở quy mô sản xuất hàng loạt, mức chấp nhận của thị trường đối với pin thể rắn có thể cải thiện đáng kể.

Giá và định vị: chi phí 2,8 lần, lộ trình triển khai 2027

Về thương mại hóa, Chery dự kiến vận hành thử nghiệm từ năm sau và mở rộng quy mô vào năm 2027. Nếu đúng kế hoạch, hãng có thể tạo lợi thế dẫn trước trong cuộc đua pin thể rắn, vượt lên các tên tuổi lớn như BYD, CATL ở mảng công nghệ này.

Ở tầm vĩ mô, theo Car News China, sản lượng pin thể rắn toàn cầu có thể đạt 614 GWh vào năm 2030, chiếm hơn 10% tổng sản lượng pin. Quy mô thị trường được dự báo vượt mốc 250 tỷ NDT (khoảng 34 tỷ USD) vào cuối thập kỷ. Tuy vậy, chi phí hiện vẫn là rào cản lớn khi giá trung bình của pin thể rắn hoàn toàn cao hơn khoảng 2,8 lần so với pin điện phân lỏng, chủ yếu do vật liệu sunfua đắt đỏ và năng lực sản xuất còn hạn chế.

Thông số chính và mốc triển khai

Hạng mục Thông tin Mật độ năng lượng 600 Wh/kg Phạm vi lý thuyết Hơn 1.500 km/lần sạc Phạm vi dự kiến thực tế Khoảng 1.300 km Thử nghiệm an toàn Đinh đâm xuyên, khoan điện; không bắt lửa/khói (theo Chery) Lộ trình Vận hành thử nghiệm từ năm sau; dự kiến mở rộng 2027 Chi phí Pin thể rắn hoàn toàn hiện cao hơn ~2,8 lần so với pin điện phân lỏng Triển vọng thị trường 614 GWh vào 2030; quy mô >250 tỷ NDT (khoảng 34 tỷ USD)

Kết luận

Mô-đun pin thể rắn 600 Wh/kg của Chery là cột mốc kỹ thuật đáng chú ý, kết hợp mật độ năng lượng cao với các chỉ dấu an toàn tích cực. Nếu lộ trình vận hành thử và mở rộng 2027 diễn ra đúng kế hoạch, công nghệ này có thể định hình lại kỳ vọng về quãng đường của xe điện, đồng thời củng cố vị thế của ngành pin thế hệ mới tại Trung Quốc.