Chevrolet Monte Carlo SS 2000 Jeff Gordon: 1/24 hiếm Một trong 24 chiếc Monte Carlo SS 2000 bản Jeff Gordon, odo 3.900 miles, V6 3,8 l 200 hp, số tự động 4 cấp; đấu giá trên Bring a Trailer, kết thúc 4/11.

Một trong 24 chiếc Chevrolet Monte Carlo SS đời 2000 phiên bản tri ân Jeff Gordon đang được rao trên Bring a Trailer, với đồng hồ công-tơ-mét chỉ 3.900 miles. Xe dùng động cơ V6 3,8 l công suất 200 hp, hộp số tự động 4 cấp và dẫn động cầu trước, đúng tinh thần coupe thiên về sự êm ái thay vì hiệu năng đường đua. Đây là bản độ do Jeff Gordon Chevrolet (North Carolina) thực hiện, mang bộ tem đa sắc và số 24 gợi nhớ thời kỳ "Rainbow Warrior" của huyền thoại NASCAR bốn lần vô địch.

Góc trước 3/4 của coupe màu đỏ với khe thoát gió trên nắp ca-pô, sọc đa sắc ở hông và mâm dạng lưới.

Bản tri ân Rainbow Warrior: tem đa sắc và số 24

Trong giai đoạn 2000s, hiếm có chiếc Chevrolet nào bắt mắt như Monte Carlo SS với đồ họa đa tông và dải cờ ca-rô. Phiên bản Jeff Gordon tái hiện đúng tinh thần "Rainbow Warrior" thời tài trợ DuPont, đi kèm số 24 đặc trưng. Với chỉ 24 chiếc cho năm mẫu 2000, tính sưu tầm của xe đến từ cả độ hiếm lẫn câu chuyện di sản NASCAR.

Nhìn ngang, đồ họa đa màu, mâm bạc, decal chữ ký trên cột sau.

Góc sau 3/4 của coupe đỏ với phần thân dưới màu xanh, sọc đa sắc, cánh gió và biển số Texas.

V6 3,8 l 200 hp, tự động 4 cấp: chất cruiser đúng nghĩa

Monte Carlo thế hệ này là coupe hạng trung cầu trước, khác xa những cỗ xe NASCAR tranh chấp trên oval tốc độ cao. Cấu hình V6 3,8 l (3800 Series II) 200 hp kết hợp hộp số tự động 4 cấp cho cảm giác vận hành thiên về mượt mà và tiện nghi đường trường hơn là bạo liệt. Dù vậy, theo mô tả, chiếc xe vẫn nhanh hơn kỳ vọng so với một mẫu cruiser cỡ trung đầu những năm 2000.

Nhìn từ trên khoang động cơ cho thấy V6 3800 Series II, nắp ca-pô mở và ắc quy lộ rõ.

Không gian bên trong: hoài niệm đầu 2000s

Nội thất giữ chất mộc mạc của thời kỳ, với táp-lô dùng các nút bấm analog, ghế bọc da màu đen và bệ trung tâm đơn giản. Xe có đầu CD – một chi tiết đúng tinh thần đầu thập niên 2000 – phù hợp những chuyến đi thư thả hơn là công cụ chạy track. Tổng thể chiếc xe được mô tả bảo tồn tốt, tương xứng với quãng đường 3.900 miles.

Nội thất nhìn từ ghế phụ với ghế da đen, bệ trung tâm và táp-lô dùng các nút điều khiển analog.

Jeff Gordon ở đỉnh cao và di sản NASCAR

Khi thế hệ Monte Carlo này ra mắt năm 1999, Jeff Gordon đang vào guồng: lần thứ hai vô địch Daytona 500 và chiến thắng tại Atlanta, Fontana, Sears Point và Watkins Glen. Đến năm sau, anh ký hợp đồng trọn đời với Hendrick Motorsports. Hiện nay, Gordon dành phần lớn thời gian trước micro với vai trò bình luận viên NASCAR, được nhìn nhận như một trong những tay lái vĩ đại của kỷ nguyên hiện đại.

Rao bán và đối tượng sưu tầm

Chiếc Monte Carlo SS Jeff Gordon này đang được rao trên Bring a Trailer, phiên đấu giá kết thúc ngày 4/11. Với số lượng giới hạn 24 chiếc cho năm mẫu, quãng đường đi rất thấp và bộ tem Rainbow Warrior bắt mắt, đây là món sưu tầm hướng đến fan Jeff Gordon và những ai tìm một coupe Mỹ đầu 2000s thiên về sự thoải mái.

Thông số chính (theo xe rao bán)

Mục Thông tin Mẫu xe Chevrolet Monte Carlo SS Năm mẫu 2000 Phiên bản/độ Jeff Gordon (tem đa sắc, số 24; thực hiện bởi Jeff Gordon Chevrolet of North Carolina) Số lượng cho năm mẫu 24 chiếc Động cơ V6 3,8 l 3800 Series II Công suất 200 hp Hộp số Tự động 4 cấp Dẫn động Cầu trước Odometer 3.900 miles Trang bị đáng chú ý CD player; nội thất ghế da đen; mâm hợp kim Nền tảng rao bán Bring a Trailer Thời điểm kết thúc 4/11

Kết luận

Monte Carlo SS 2000 bản Jeff Gordon là một lát cắt đậm chất đầu 2000s: kiểu dáng bắt mắt, cấu hình V6 3,8 l tự động 4 cấp dễ lái, và giá trị biểu tượng NASCAR rõ ràng. Độ hiếm 24 chiếc cùng tình trạng odo thấp khiến mẫu xe này trở thành lựa chọn sưu tầm đáng cân nhắc cho người hâm mộ Jeff Gordon và giới chơi coupe Mỹ cổ điển.