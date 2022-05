Chi bộ Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 – 2025

(Baonghean) - So với các tỉnh, thành khác, công tác dân số ở Nghệ An đã và đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Bác sỹ CKII Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KKHGĐ Nghệ An quanh vấn đề này.