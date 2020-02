Chi bộ Xuất bản Báo Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Sáng 29/2, Chi bộ Xuất bản, Đảng bộ Báo Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là chi bộ đầu tiên của Đảng bộ Báo Nghệ An tiến hành Đại hội chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự đại hội có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Báo Nghệ An.