Kinh tế Chi cục Kiểm lâm Nghệ An chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống cháy rừng

Nghệ An là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn nhất cả nước, đặc biệt là diện tích rừng thông lên tới 15.867 ha có nguy cơ cháy cao. Trước thực trạng trên, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng.

Hạt Kiểm lâm Yên Thành kiểm tra công tác xử lý thực bì ở xã Quan Thành. Ảnh: Văn Trường

Ông Bạch Quốc Dũng - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, cho biết: Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại Nghệ An trong thời gian qua đối mặt với không ít khó khăn, tuy nhiên, Chi cục đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp với phương châm lấy phòng là chính, sẵn sàng ứng phó nhanh khi có sự cố.

Ngay từ đầu năm 2025, Chi cục Kiểm lâm đã thành lập 3 đoàn công tác để kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa bàn trọng điểm. Việc kiểm tra thực địa giúp đánh giá cụ thể nguy cơ, từ đó xây dựng phương án bảo vệ rừng sát với thực tế địa phương.

Trên địa bàn toàn tỉnh, các Hạt Kiểm lâm cũng chủ động triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm giảm thiểu rủi ro cháy rừng. Điển hình, tại Hạt Kiểm lâm Yên Thành, đã hoàn thành hơn 50 km đường băng cản lửa và xử lý thực bì trên 350 ha rừng thông. Đồng thời, 9 Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã tại đây cũng đã được kiện toàn.

Kiểm tra thiết bị, dụng cụ chữa cháy tại các xã có rừng thông ở Nghệ An. Ảnh: Văn Trường

Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cũng đã chỉ đạo các chủ rừng là tổ chức, cá nhân cùng chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc công tác thu gom, xử lý thực bì, xây dựng và duy tu hệ thống đường băng cản lửa. Hệ thống chòi canh lửa, biển cấm lửa, bảng dự báo cháy rừng và các pano tuyên truyền đã được rà soát, bổ sung và lắp đặt tại các khu vực có nguy cơ cao nhằm nâng cao cảnh báo.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, nắng nóng kéo dài và nguy cơ cháy cao, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác giám sát và cảnh báo sớm. Đơn vị đã phân công các phòng chuyên môn theo dõi liên tục tình hình qua Hệ thống quản lý và giám sát tài nguyên rừng Nghệ An, đồng thời cập nhật thông tin hàng ngày từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, cùng hệ thống 12 camera giám sát rừng được lắp đặt tại các khu vực trọng yếu.

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm kiểm tra hệ thống camera phòng chữa, cháy rừng. Ảnh: Văn Trường

Thông qua hệ thống cảnh báo sớm cháy rừng bằng ảnh vệ tinh, các điểm phát lửa được phát hiện kịp thời và chuyển thông tin về cho các địa phương và chủ rừng để kiểm tra, xác minh và xử lý nhanh, không để cháy lan trên diện rộng.

Để tăng tính chủ động, Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng, chỉ huy, phương tiện, hậu cần tại chỗ) và “5 sẵn sàng” (sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, thông tin và ứng phó).

Kiểm tra hệ thống vòi bơm nước chữa cháy tại núi Quyết. Ảnh: Văn Trường

Một trong những nội dung trọng tâm là công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân. 100% hộ dân sinh sống gần rừng đã được tuyên truyền và ký cam kết thực hiện việc đốt thực bì trồng keo an toàn.

Việc kiểm soát người dân và phương tiện ra vào rừng cũng được thực hiện chặt chẽ. Lực lượng Kiểm lâm, cùng các tổ bảo vệ rừng và chính quyền địa phương thường xuyên tuần tra để phát hiện kịp thời các hành vi đốt nương, xử lý thực bì không đúng quy định...

Lực lượng Kiểm lâm dập tro tàn một vụ cháy rừng. Ảnh: Văn Trường

Với quyết tâm cao và sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền các cấp, lực lượng Kiểm lâm và người dân, nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy rừng gây ra.