Chi cục Kiểm lâm Nghệ An yêu cầu báo cáo lại vụ phá rừng ở vùng biên Kỳ Sơn

Sáng 5/4, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết, đơn vị vừa giao Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Sơn phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn làm lại báo cáo cụ thể, chi tiết, chính xác về vụ phá rừng tự nhiên ở vùng biên thuộc xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn).

Theo ông Tuấn, sau khi Báo Nghệ An có bài Những bất thường xung quanh vụ phá rừng ở vùng biên , đơn vị cũng đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Sơn báo cáo. Đến ngày 4/4, Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Sơn có báo cáo gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An. Đây là lần thứ 3, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An nhận được báo cáo về vụ phá rừng này từ Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Sơn.