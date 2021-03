Chi đoàn Báo Nghệ An phát động đợt thi đua cao điểm

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Đức Anh

Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy; Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập phụ trách; Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập; Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập; các thế hệ cán bộ Đoàn của báo; Đại diện Chi đoàn Phòng Chính trị Biên phòng Nghệ An và toàn thể đoàn viên chi đoàn.



Đồng chí Hà Nguyên Khoa - Bí thư Chi đoàn ôn lại lịch sử vẻ vang 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

Thay mặt Ban Chấp hành Chi đoàn, Bí thư Chi đoàn Báo Nghệ An Hà Nguyên Khoa ôn lại lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong suốt hành trình 90 năm qua, các cấp bộ đoàn không ngừng lớn mạnh, là cánh tay phải đắc lực của Đảng, đóng góp ngày càng cao vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Báo Nghệ An, trong gần 60 năm hình thành và phát triển, các đoàn viên, thanh niên qua các thời kỳ cũng thể hiện bản lĩnh vững vàng về chính trị tư tưởng, có trình độ nghiệp vụ chuyên môn sâu, là những cây bút sắc sảo, xung kích trên mọi mặt trận, đóng góp xứng đáng với truyền thống vẻ vang của tờ báo anh hùng.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều đoàn viên, nhà báo Báo Nghệ An đã có mặt ở những điểm nóng nơi chiến trường, phản ánh chân thực cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Hòa bình lập lại, các đoàn viên, thanh niên Báo Nghệ An tiếp tục hòa mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chi đoàn Báo Nghệ An là một trong những đơn vị có bề dày truyền thống, đơn vị mạnh của Đoàn Khối CCQ tỉnh qua các thời kỳ. Ảnh: Đức Anh

Đến năm 1997, BCH lâm thời Chi đoàn Báo Nghệ An được thành lập, từ đó đến nay đã trải qua 9 kỳ đại hội, gây dựng được nhiều phong trào đổi mới, sáng tạo có sức lan tỏa, tạo ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cơ quan, như: mô hình CLB Phóng viên trẻ; Cuộc thi ảnh Khoảnh khắc trẻ; Phong trào sáng tạo trẻ…

Bên cạnh đó, Chi đoàn Báo Nghệ An cũng xung kích, đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội, là một trong những đơn vị có truyền thống, đơn vị mạnh của Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh qua các thời kỳ với nhiều phong trào, nhiều cá nhân xuất sắc.

“Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, với niềm say mê nghề nghiệp, những đoàn viên thanh niên của Báo Nghệ An sẽ tiếp tục kế thừa những truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, tiếp tục xây dựng Báo Nghệ An ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Bác Hồ kính yêu”, đồng chí Hà Nguyên Khoa - Bí thư Chi đoàn khẳng định.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Bí thư Đảng ủy Báo Nghệ An khích lệ tuổi trẻ tờ báo Đảng trên quê hương Bác Hồ vươn lên, không ngại khó, dám dấn thân, vượt qua thử thách hoàn thành sứ mệnh. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Báo Nghệ An biểu dương những nỗ lực và kết quả tích cực mà Chi đoàn Báo đã gặt hái được, xứng đáng với truyền thống là chi đoàn mạnh trong nhiều năm qua.

Gửi gắm nhiều kỳ vọng, đồng chí khuyến khích tuổi trẻ Báo Nghệ An chủ động, tích cực tìm kiếm cơ hội kể cả trong khó khăn, thách thức, luôn ở trong tâm thế tự tin, mạnh dạn, dám làm dám chịu, để có thể trưởng thành sớm, kế thừa xứng đáng những di sản của các thế hệ đi trước truyền lại.

Ban Chấp hành Chi đoàn Báo Nghệ An trao quà tri ân các đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn. Ảnh: Đức Anh

Chiều cùng ngày, BCH Chi đoàn Báo Nghệ An tổ chức phát động phong trào thi đua Lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập Báo Nghệ An.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, không ngại gian khó, tuổi trẻ Báo Nghệ An hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập cơ quan với những quyết tâm và việc làm cụ thể, phấn đấu Chi đoàn xây dựng được 1 công trình thanh niên; mỗi phân đoàn có 1 công trình, 1 phần việc thanh niên; mỗi đoàn viên, thanh niên có ít nhất 1 công trình, 1 phần việc, 1 tác phẩm sáng tạo.

Dịp này, Ban Chấp hành Chi đoàn Báo Nghệ An trao quà đếncác đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn, thể hiện tình cảm và sự tri ân của thế hệ trẻ đối với các thế hệ đi trước.

Ban Chấp hành Chi đoàn Báo Nghệ An trao quà cho đơn vị kết nghĩa là Chi đoàn Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội phòng tỉnh. Ảnh: Đức Anh

Ngoài ra, nằm trong chuỗi chương trình hoạt động Tháng Thanh niên, Chi đoàn Báo Nghệ An tặng quà cho đơn vị kết nghĩa là Chi đoàn Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, động viên, chia sẻ với các chiến sỹ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi biên cương của Tổ quốc, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện nay./.