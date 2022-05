Chi đoàn Báo Nghệ An trao tặng sách cho 6 trường học tại 3 huyện miền núi

Đại diện Chi đoàn Báo Nghệ An trao tặng sách cho thư viện Trường Tiểu học Châu Lý với sự chứng kiến của lãnh đạo Báo Nghệ An và lãnh đạo huyện Quỳ Hợp. Ảnh: NL Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An, BCH Chi đoàn Báo Nghệ An đã tổ chức chương trình gây quỹ để trao tặng sách cho các em học sinh ở các huyện miền núi.



Chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 19/4 đến ngày 25/4, chương trình đã nhận được sự quan tâm từ đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên trong cơ quan Báo Nghệ An, quyên tặng những cuốn sách hay, bổ ích cùng gần 18 triệu đồng tiền mặt.

Ban Chấp hành và đoàn viên Chi đoàn Báo Nghệ An chọn lọc, phân loại các đầu sách phù hợp với độ tuổi mầm non và tiểu học. Ảnh: TG Bên cạnh đó, Chi đoàn cũng kêu gọi được các nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tiêu biểu như Công ty CP Sách và Đầu tư giáo dục IBOOK Việt Nam ủng hộ gần 200 cuốn sách với tổng trị giá hơn 9 triệu đồng, Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An ủng hộ số lượng sách có tổng trị giá khoảng 3 triệu đồng...



Cuối tháng 4, BCH Chi đoàn Báo Nghệ An đã triển khai trao tặng 6 thùng sách, mỗi thùng trị giá khoảng 5 triệu đồng cho các trường: Tiểu học Châu Lý và Mầm non Châu Đình (Quỳ Hợp), Tiểu học Châu Thuận và Mầm non Châu Thuận (Quỳ Châu), Tiểu học Châu Thôn và Mầm non Châu Thôn (Quế Phong).

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Ban Biên tập Báo Nghệ An tại huyện Quỳ Châu, Chi đoàn Báo Nghệ An đã trao tặng sách cho Trường Tiểu học và Trường Mầm non của xã Châu Thuận. Ảnh: TG Các đầu sách được các đoàn viên trong Chi đoàn Báo Nghệ An lựa chọn kỹ càng, cẩn thận, đa dạng các thể loại: văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, thơ, truyện tranh, sách giáo dục giới tính, sách rèn kỹ năng... với mong muốn khơi gợi, trau dồi tình yêu với sách cho các em nhỏ, góp phần tạo dựng văn hóa đọc, làm phong phú thêm đời sống tinh thần trong giới trẻ, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, văn minh.

Tiếp nhận món quà ý nghĩa, đại diện Phòng Giáo dục huyện Quế Phong và các trường học hứa sẽ sử dụng hiệu quả số sách nhận được, bồi dưỡng tình yêu với sách cho các em học sinh. Ảnh: NL Đại diện các trường tại các địa bàn khó khăn cảm ơn sự đồng hành, sẻ chia, tấm lòng hướng về cơ sở của đoàn viên thanh niên Báo Nghệ An nói riêng, Khối Các cơ quan tỉnh nói chung, hứa sẽ phát huy tối đa giá trị của những món quà tinh thần ý nghĩa. Đây là hoạt động nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, được lãnh đạo Báo Nghệ An và lãnh đạo các địa phương ghi nhận, đánh giá cao./.