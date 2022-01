Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra và tặng quà Tết ở các huyện vùng cao

Trong 2 ngày (14 và 15/1), Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quản lý, xây dựng và quy hoạch đất quốc phòng, thao trường bắn, thao trường huấn luyện, công tác trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị cho vui Tết, đón Xuân năm 2022 tại Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà chúc Tết cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Tương Dương. Ảnh: TK

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác chính sách hậu phương quân đội. Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các vùng biên giới, hải đảo; Đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị mình vui Tết, đón Xuân mới an toàn, tiết kiệm và đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.