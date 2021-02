Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết tại huyện Nghĩa Đàn

Chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái

Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh thăm và chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn. Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sỹ, Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh mong muốn sang năm mới 2021 các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trong dịp tết Nguyên đán 2021, các đơn vị cần bố trí quân số, lịch trực hợp lý, sẵn sàng; đảm bảo quốc phòng - an ninh, an ninh trật tự để nhân dân đón Tết, vui Xuân.



Tặng quà thương binh 2/4 Trần Huyền ở làng Mai Sơn, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái

Cũng trong dịp này, Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh đã tặng quà Tết cho thương binh 1/4 Lò Xuân Hương ở làng Giàn và thương binh 2/4 Trần Huyền ở làng Mai Sơn, xã Nghĩa Mai./.