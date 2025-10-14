Chi phí sửa chữa ôtô Mỹ tăng kỷ lục: Không chỉ vì thuế Chi phí sửa chữa ôtô tại Mỹ tăng 5% trong một tháng, 15% theo năm. Thuế 25% linh kiện, xe già nua, thiếu kỹ thuật viên và ADAS đẩy hóa đơn của người dùng lên cao.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chi phí sửa chữa ôtô trung bình đã tăng 5% chỉ trong một tháng, từ tháng 7 đến tháng 8 – mức tăng mạnh nhất từng được ghi nhận. So với cùng kỳ năm ngoái, hóa đơn sửa xe đã cao hơn 15% và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bức tranh chi phí mới phản ánh đồng thời tác động của chính sách thuế, cấu trúc đội xe, nhân lực kỹ thuật và độ phức tạp công nghệ trên ôtô đời mới.

Thuế 25% và phụ thuộc linh kiện nhập khẩu

Đầu năm nay, Mỹ áp thuế 25% lên linh kiện ôtô nhập khẩu. Trong khi các hãng xe nỗ lực hấp thụ một phần chi phí để giữ giá xe mới ổn định, các xưởng dịch vụ không có dư địa tương tự. Phần lớn phụ tùng thay thế vẫn đến từ ngoài Mỹ, vì vậy người dùng phải gánh trực tiếp phần chênh lệch thuế khi thay cảm biến, module hay bộ điều khiển điện tử.

Ông Skyler Chadwick, Giám đốc Tư vấn sản phẩm tại Cox Automotive, nhận định: “Thuế là một phần, nhưng chúng ta còn chứng kiến tình trạng xe ngày càng cũ, thiếu hụt kỹ thuật viên lành nghề và xe ngày càng phức tạp để sửa chữa”.

Đội xe già nua, chi phí đại tu tăng

Tuổi trung bình của ôtô đang lưu hành tại Mỹ đạt 12,8 năm, tăng từ 12,6 năm của năm trước. Khi tuổi xe tăng, danh mục hạng mục đại tu đắt đỏ – như hộp số, hệ thống treo hoặc đại tu động cơ – xuất hiện dày hơn, đẩy tổng chi phí bảo trì sửa chữa đi lên.

Thiếu kỹ thuật viên, tiền công chiếm phần lớn hóa đơn

Tiền công hiện chiếm khoảng 60% tổng chi phí sửa chữa. Thiếu hụt kỹ thuật viên – vấn đề từng được CEO Ford Jim Farley nhiều lần nhắc đến – khiến mức lương trong ngành tăng khoảng 7% trong năm qua (theo Bộ Lao động Mỹ). Chi phí nhân công leo thang, cộng thêm thời gian sửa chữa kéo dài, khiến hóa đơn cuối cùng của khách hàng tăng nhanh.

ADAS và điện hóa: sửa chữa phức tạp hơn, lâu hơn

Các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) và điện hóa trên xe đời mới đòi hỏi thiết bị chuyên dụng, quy trình hiệu chuẩn chuẩn xác và nhiều giờ công hơn. Ngay cả những va chạm nhỏ có thể kéo theo việc thay thế hoặc hiệu chỉnh cảm biến, camera, radar, làm tăng chi phí vật tư lẫn công thợ.

Giá xe cao và lãi vay lớn khiến người dùng chọn sửa thay vì đổi xe

Theo Edmunds, giá trung bình một chiếc xe mới tháng 8 đạt khoảng 48.400 USD. Giá xe đã qua sử dụng tăng 26% so với năm 2019; với xe chạy ít (dưới 3 năm), mức tăng có thể lên tới 40%. Cộng thêm lãi suất vay cao, 20% người mua xe mới phải trả hơn 1.000 USD/tháng và hơn 30% người mua xe cũ trả ít nhất 600 USD/tháng. Trong bối cảnh đó, nhiều người dùng chọn kéo dài vòng đời xe và sửa chữa thay vì đổi xe mới.

Ông Patrick Anderson, Chủ tịch Anderson Economic Group, nhận xét: “Khi xe mới trở nên quá đắt đỏ, người tiêu dùng sẽ đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc hơn để sửa xe cũ”. Tuy vậy, với hóa đơn sửa chữa tăng nhanh, khoản “tiết kiệm” so với việc đổi xe mới không còn rõ rệt như trước.

Số liệu chính

Chỉ tiêu Giá trị Mức tăng chi phí sửa chữa theo tháng (7–8) +5% Mức tăng so với cùng kỳ năm trước +15% Thuế nhập khẩu linh kiện 25% Tuổi trung bình đội xe đang lưu hành 12,8 năm (từ 12,6 năm) Tỷ trọng tiền công trong hóa đơn ≈60% Tăng lương kỹ thuật viên (1 năm) ≈7% Giá xe mới trung bình (Edmunds, 8) 48.400 USD Giá xe cũ so với 2019 +26% (xe chạy ít có thể +40%) Người mua xe mới trả >1.000 USD/tháng ≈20% Người mua xe cũ trả ≥600 USD/tháng >30%

Triển vọng

Khi thuế nhập khẩu linh kiện còn hiệu lực, đội xe tiếp tục già đi, nguồn nhân lực chưa kịp bù đắp và công nghệ trên xe ngày một phức tạp, áp lực chi phí sửa chữa tại Mỹ nhiều khả năng sẽ kéo dài. Người dùng có thể cần cân nhắc kỹ giữa việc tiếp tục sửa chữa những hạng mục lớn hay đổi xe, trong bối cảnh cả hai lựa chọn đều đắt đỏ hơn so với giai đoạn trước.