Chi phí tăng, giá bán giảm, các trại gà Nghệ An lỗ nặng

(Baonghean.vn) - Chi phí chăn nuôi tăng cao trong mùa nắng nóng, gấp 150-200% so với điều kiện bình thường, trong khi đó, giá gà thương phẩm và giá trứng lại "chạm đáy” khiến nhiều trang trại thua lỗ…

Gia đình bà Phạm Thị An (xã Diễn Trung, Diễn Châu) nuôi 3.000 con gà đẻ. Để duy trì đàn gà trong những ngày nắng nóng, bà phải lắp hệ thống phun sương, liên tục tưới mát chuồng trại, lắp thêm quạt điện công suất lớn, đồng thời bổ sung vitamin, tăng cường các thức ăn giàu khoáng cho gà. Do đó, chi phí đội lên rất nhiều.

“Cũng chừng đó gà, cho chừng đó số lượng trứng nhưng chi phí tốn kém gấp đôi so với trước. Trong khi đó, giá trứng bán ra thị trường lại giảm mạnh nên phải chấp nhận thua lỗ”, bà An cho biết.

Nuôi gà đẻ số lượng lớn, có đầu ra ổn định song thời điểm này, gia đình ông Trần Văn Sơn (Nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn) vẫn đối mặt với thua lỗ khi giá trứng gà xuống thấp.

“Hiện nay, giá trứng dao động từ 1.800 - 1.900 đồng/quả, trong khi đó, chăm sóc gà đẻ mùa nắng nóng tốn kém hơn rất nhiều. Chỉ riêng tiền điện vận hành hệ thống làm mát cho chuồng trại của 15.000 con gà đẻ đã tăng gấp đôi so với trước, lên đến 1 - 1,2 triệu/ngày. Chưa kể thời điểm mất điện, tiền xăng, tiền dầu vận hành máy phát điện công nghiệp cũng “ngốn” không ít. Với giá trứng hiện nay, trang trại chúng tôi lỗ tiền triệu/ngày”.

Hoặc như trang trại gà ác Thắng Linh (xã Nghi Văn, Nghi Lộc) dù lượng trứng tiêu thụ nhiều, không tồn đọng và giá trứng ở mức cao (4.000 đồng/quả) song theo anh Nguyễn Hữu Thắng cho biết thì “không lỗ là may chứ nói gì đến lãi”, vì theo tính toán của anh, chi phí để nuôi đàn gà trong thời gian cao điểm nắng nóng tăng thêm 200% so với trước.

“Tiền điện, tiền dầu, tiền thức ăn, tiền bổ sung khoáng chất, vitamin… tất cả đều tăng gấp đôi so với điều kiện thời tiết bình thường, trong khi sản lượng trứng giảm do thời tiết khắc nghiệt, gà đẻ kém hơn. Do đó, rất khó để có lãi trong thời điểm này”, anh Thắng chia sẻ.

Không chỉ trang trại gà đẻ mà các trang trại gà thịt cũng chung thực trạng: chi phí đầu vào tăng, giá gà giảm mạnh nên thua lỗ nặng. Gia đình bà Phạm Thị Hạnh (Diễn Trung) có 2 trang trại nuôi gà với tổng đàn 6.000 con. Bà Hạnh cũng vừa xuất bán toàn bộ số gà thịt trong chuồng và chấp nhận lỗ gần 100 triệu đồng cho lứa gà này, chưa tính tiền công chăm sóc hàng ngày.

Bà Hạnh chia sẻ: "Nắng nóng đỉnh điểm, tiền điện, tiền thức ăn, tiền dầu phát máy nổ để hạ nhiệt cho gà đều tăng mạnh, trong khi giá gà thịt lại “chạm đáy”, so với năm trước mỗi kg gà thịt giảm gần 20.000 đồng nên càng nuôi càng lỗ. Để “cắt lỗ” gia đình tôi đã xuất chuồng hết lượng gà trong trại, chấp nhận để trống chuồng một thời gian mới tính đến chuyện tái đàn”.

Theo khảo sát, hiện nay, giá gà thịt ở Nghệ An đang giao động ở mức 42.000 - 45.000 đồng/kg (giảm gần 20.000 đồng/kg so với cùng kỳ), giá trứng gà ở mức 1.800 - 2.000 đồng/quả (giảm 1.000 đồng/quả so với cùng kỳ).

Trong khi đó, chi phí đầu vào tăng cao do nắng nóng kéo dài, giá thức ăn cho gà cũng liên tục tăng nên nhiều trang trại chăn nuôi gà đang trong cảnh thua lỗ. Để “cắt lỗ” nhiều trang trại có phương án giảm đàn, bán tháo đàn và để trống chuồng chờ thị trường ấm lên rồi mới tái đàn.