Giải trí Chi Pu lập công ty giải trí Thông qua trang cá nhân, Chi Pu thông báo việc sáng lập một công ty truyền thông giải trí. Với giọng ca "Đóa hoa hồng", đây là cột mốc đặc biệt trong hành trình sự nghiệp của mình.

Chi Pu chia sẻ: “Đây là dự án mà tôi đã ấp ủ từ lâu, nhưng đúng là mọi thứ sẽ chỉ đến vào thời điểm mà nó nên xảy ra. Tôi đã được gặp những người đồng đội cùng chung chí hướng và tầm nhìn để biến giấc mơ này thành hiện thực”.

Theo Chi Pu, công ty mới sáng lập của cô đặt mục tiêu xuất khẩu văn hóa nước nhà ra thế giới, đồng thời trở thành cầu nối giao thoa văn hóa quốc tế - Việt Nam. Cô bày tỏ: “Tôi hy vọng rằng công ty sẽ mang lại những giá trị mới mẻ và đầy cảm hứng. Mong rằng, hành trình này sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ của tất cả mọi người”.

Chi Pu ngày càng thăng hạng nhan sắc sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. ẢNH: FBNV

Trước đó vài ngày, Chi Pu thông báo về việc hợp tác cùng công ty The First Management. Cô cho biết, cả hai bên thống nhất đi đến quyết định thay đổi hình thức từ quản lý nghệ sĩ sang khai thác thương mại. "Tôi cảm ơn mọi đóng góp, hỗ trợ của công ty suốt thời gian qua. Dù không còn đồng hành trên danh nghĩa quản lý nghệ sĩ, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ ở những dự án phù hợp trong tương lai", Chi Pu viết.

Nữ ca sĩ cũng làm rõ thông tin liên quan việc là cổ đông công ty quản lý, khẳng định không sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại The First Management. "Tôi chỉ thành lập công ty GOM, giữ vai trò pháp nhân sở hữu các sản phẩm của tôi và do tôi trực tiếp quản lý", Chi Pu thông tin.

Chi Pu từng gây chú ý khi tham gia Tỷ tỷ đạp gió. Sau cuộc thi, người đẹp 9X liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình và tham gia nhiều dự án cùng các nghệ sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Lượng người theo dõi của giọng ca Em sai rồi anh xin lỗi em đi trên Weibo đã tăng đáng kể.