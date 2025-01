Kinh tế Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2024 trên địa bàn Nghệ An tăng 0,65% Thuốc và dịch vụ y tế tăng 13,29% là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2024 trên địa bàn Nghệ An tăng 0,65% so với tháng trước.

Ngày 6/12/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 122/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý. Theo đó, giá thuốc và dịch vụ y tế tăng 13,29%.

Theo thông tin từ Cục Thống kê Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 năm 2024 tăng 0,65% so với tháng trước, CPI bình quân quý IV năm 2024 tăng 2,34% so với bình quân quý IV năm 2023, tăng 2,95% so với tháng 12 năm trước.

Trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 6/11 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng so với tháng trước đó là: Thuốc và dịch vụ y tế tăng 13,29%; Giao thông tăng 0,52%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,17%; Hàng hoá và dịch vụ khác tăng 0,17%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,13%; Mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,06%.

Có 4 nhóm hàng giảm gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,31%; Bưu chính viễn thông giảm 0,23%; Nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng và thiết bị và đồ dùng gia đình cùng giảm 0,13%.

Có 1 nhóm hàng Giáo dục không tăng, không giảm so với tháng trước.

Thị trường hàng hóa phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Ảnh: Thu Huyền