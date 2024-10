Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 trên địa bàn Nghệ An giảm 0,40%

Theo Cục Thống kê Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2024 trên địa bàn tỉnh giảm 0,40% so với tháng trước và tăng 1,55% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 9 năm 2024, giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm theo giá cả nước, dịch vụ giáo dục thực hiện theo Quyết định 1966/SGD&ĐT-KHTC ngày 5/9/2024, giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu phục vụ cho sinh hoạt giảm, là những nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 năm 2024 giảm 0,40% so với tháng trước.

Tốc độ tăng/giảm CPI tháng 9 và 9 tháng các năm giai đoạn 2020-2024 (%). Nguồn: Cục Thống kê Nghệ An

Trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 4 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm so với tháng trước đó là: Giao thông giảm 4,7%; Giáo dục giảm 1,06%; Đồ uống và thuốc lá giảm 0,4%; Văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,02%.

Có 4 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng so với tháng trước đó là: Nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng tăng 0,49%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 04%; May mặc, mũ nón, giày, dép tăng 0,22%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,15%.

Có 3 nhóm chỉ số không biến động so với tháng trước là: Thuốc và dịch vụ y tế; Thiết bị và đồ dùng gia đình và Bưu chính viễn thông.

Hàng hóa được cung ứng tại các địa bàn miền núi. Trong ảnh: Một cửa hàng tạp hóa ở xã Châu Khê (Con Cuông). Ảnh: Thu Huyền

Bình quân 9 tháng năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,39% so với cùng kỳ năm trước.

Có 9/11 nhóm hàng tăng so với cùng kỳ gồm: Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 9,21%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 6,93%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 5,52%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,62%; Đồ uống và thuốc lá tăng 1,67%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,38%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,22%; May mặc, mũ nón và giày, dép tăng 0,53% và Giáo dục tăng 0,41%.

Có 2 nhóm hàng giảm so với cùng kỳ gồm: Giao thông giảm 0,41% và Bưu chính viễn thông giảm 0,35%.

Hàng hóa thiết yếu tại các siêu thị đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Ảnh: Thu Huyền

Chỉ số giá vàng tháng 9 năm 2024 tăng 1,82% so với tháng trước, tăng 43,81% so với cùng kỳ. Bình quân 9 tháng năm 2024 tăng 42,38% so với cùng kỳ. Giá vàng trong nước biến động cùng chiều theo giá vàng thế giới.

Chỉ số Đô la Mỹ giảm 1,84% so với tháng trước, tăng 1,78% so với cùng kỳ. Bình quân 9 tháng năm 2024 tăng 3,62% so với cùng kỳ.