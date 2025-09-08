Thời sự Chỉ số sản xuất công nghiệp Nghệ An nằm trong top 6 cả nước sau 7 tháng năm 2025 Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Nghệ An trong 7 tháng năm 2025 tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

10 địa phương có Chỉ số sản xuất công nghiệp dẫn đầu cả nước 7 tháng năm 2025. Đồ họa: Thành Duy

Tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt sản lượng cao: khai thác đá xây dựng 3,917 triệu m³ (tăng 29,8%), sữa tươi 190,5 triệu lít (tăng 9,2%), xi măng 5,3 triệu tấn (tăng 12,13%), điện sản xuất 2.170 triệu kWh (tăng 39,62%).

Nhóm linh kiện điện tử tiếp tục ghi nhận mức tăng ấn tượng so với cùng kỳ 2024: micro 142,78 triệu chiếc (gấp 3,8 lần), tai nghe không nối micro 40,13 triệu chiếc (tăng 43,61%), dock sạc 11,1 triệu chiếc (tăng 25,68%). Dịch vụ sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác đạt 6,11 tỷ đồng, tăng 38,28%.

Trên phạm vi cả nước, theo Cục Thống kê cho biết, trong tháng 7/2025, IIP tăng ở cả 34 địa phương, so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng năm 2025, IIP ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,3%, đóng góp 8,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,6%, đóng góp 0,4 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.