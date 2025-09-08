Thứ Bảy, 9/8/2025
Chỉ số sản xuất công nghiệp Nghệ An nằm trong top 6 cả nước sau 7 tháng năm 2025

Thành Duy 09/08/2025 16:07

Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Nghệ An trong 7 tháng năm 2025 tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

bna_cong-nghiep-nghe-an.png
10 địa phương có Chỉ số sản xuất công nghiệp dẫn đầu cả nước 7 tháng năm 2025. Đồ họa: Thành Duy

Tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt sản lượng cao: khai thác đá xây dựng 3,917 triệu m³ (tăng 29,8%), sữa tươi 190,5 triệu lít (tăng 9,2%), xi măng 5,3 triệu tấn (tăng 12,13%), điện sản xuất 2.170 triệu kWh (tăng 39,62%).

Nhóm linh kiện điện tử tiếp tục ghi nhận mức tăng ấn tượng so với cùng kỳ 2024: micro 142,78 triệu chiếc (gấp 3,8 lần), tai nghe không nối micro 40,13 triệu chiếc (tăng 43,61%), dock sạc 11,1 triệu chiếc (tăng 25,68%). Dịch vụ sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác đạt 6,11 tỷ đồng, tăng 38,28%.

Trên phạm vi cả nước, theo Cục Thống kê cho biết, trong tháng 7/2025, IIP tăng ở cả 34 địa phương, so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng năm 2025, IIP ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,3%, đóng góp 8,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,6%, đóng góp 0,4 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP – Industrial Production Index) là một chỉ tiêu thống kê dùng để đo lường mức độ biến động của sản lượng sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp của một quốc gia, địa phương hoặc ngành, trong một khoảng thời gian nhất định so với kỳ gốc. Như vậy, đây là thước đo tốc độ tăng hoặc giảm của hoạt động sản xuất công nghiệp, phản ánh sức khỏe và xu hướng phát triển của nền kinh tế công nghiệp.

7 tháng đầu năm, công nghiệp Nghệ An bứt phá với nhiều điểm sáng

6 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp của Nghệ An tăng gần 15%

