Chi tiết các chương trình kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An

Bên cạnh đó, giới thiệu và tôn vinh các giá trị truyền thống tốt đẹp, qua đó thể hiện tình cảm, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" đối với thế hệ cha ông, những người đã có công dựng nước và giữ nước; khơi dậy lòng tự hào của người dân Nghệ An đối với truyền thống, lịch sử và cách mạng của quê hương, tạo quyết tâm mới, xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển.

Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ - nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu Mỹ Nga

Các hoạt động chính trong chương trình kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An gồm: Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử tỉnh Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển”; Triển lãm “Những dấu mốc lịch sử hình thành tỉnh Nghệ An trong Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới”; Triển lãm ảnh “Nghệ An hội nhập và phát triển”; Cuộc thi bút ký phóng sự 990 năm Đất và Người Nghệ An; Hội thảo “Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển”; Lễ kỷ niệm 990 năm và Đón Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn.

Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ - nơi diễn ra các sự kiện chính trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An. Ảnh tư liệu Devi Nguyễn

Chương trình lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An sẽ được tổ chức vào lúc 20h00, ngày 30/11/2020, tại Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, NTV và qua vệ tinh Đài PT-TH một số địa phương trong nước.