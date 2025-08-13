Giáo dục Chi tiết danh sách giáo viên và học sinh đạt giải quốc gia được tỉnh Nghệ An trích hơn 2,6 tỷ đồng khen thưởng Năm học 2024 - 2025, Nghệ An có 96 học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, số lượng đông nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, nhiều học sinh đạt giải ở các cuộc thi khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Theo kế hoạch, Lễ tuyên dương học sinh đạt giải tại các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, học sinh giỏi quốc gia, học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ được tổ chức vào tối ngày 22/8.

Hiện UBND tỉnh đã có Quyết định khen thưởng 133 học sinh và giáo viên bồi dưỡng đạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Trong đó, có 96 học sinh đạt giải với 9 giải Nhất, 29 giải Nhì, 37 giải Ba và 21 giải Khuyến khích và 37 giáo viên tham gia công tác bồi dưỡng. Tất cả giáo viên và học sinh đều đến từ Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Học sinh Phạm Hoàng Hiền và Phan Khánh Linh - giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh. Ảnh: Mỹ Hà

Mức khen thưởng cho học sinh đạt giải Nhất và giáo viên có học sinh đạt giải là 23.400.000/1 người.

Mức khen thưởng cho học sinh đạt giải Nhì và giáo viên có học sinh đạt giải là 16.380.000 đồng/1 người.

Mức khen thưởng cho học sinh đạt giải Ba và giáo viên có học sinh đạt giải là 16.380.000 đồng/1 người là 11.700.000 đồng/1 người.

Mức khen thưởng cho học sinh đạt giải Khuyến khích và giáo viên có học sinh đạt giải là 7.020.000 đồng/1 người.

Với mức khen thưởng này, tỉnh Nghệ An đã chi trên 2,5 tỷ đồng để khen thưởng cho các giáo viên và học sinh. Trong đó, có giáo viên được khen thưởng hơn 100 triệu đồng vì có nhiều học sinh đạt giải.

Bên cạnh học sinh giỏi quốc gia, tỉnh Nghệ An cũng khen thưởng hơn 100 triệu đồng cho 20 giáo viên và học sinh đạt giải tại các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Trong đó, có 1 học sinh đến từ Trường THCS Quế Phong đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với mức khen thưởng là 7.020.000 đồng/1 người.

Ngoài ra, có 2 học sinh đến từ Trường THPT Lê Viết Thuật đạt giải Ba tại cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc trung học phổ thông với mức khen thưởng là 11.700.000 đồng/2 người.

Thầy giáo Lê Minh Triết và học sinh Trần Đức Mạnh (bên phải) và Lê Nam Trường (bên trái) là nhóm tác giả đến từ Trường THPT Lê Viết Thuật đạt giải tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc trung học phổ thông. Ảnh: Mỹ Hà

Năm học này Nghệ An cũng có 3 nhóm học sinh, sinh viên đến từ Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Trường THPT chuyên Đại học Vinh, Trường THPT Lê Viết Thuật, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc - Nghệ An đạt giải Ba cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp". Mức khen thưởng cho mỗi nhóm học sinh đạt giải là 11.700.000 đồng.

Tổng khen thưởng cho 2 nhóm đối tượng là hơn 2.6 tỷ đồng.

Danh sách chi tiết các giáo viên và học sinh được khen thưởng:



Danh sách các giáo viên hướng dẫn và học sinh đạt giải tại các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Ảnh: Mỹ Hà