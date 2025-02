Thời sự Chi tiết dự kiến phương án hợp nhất Sở Nội vụ và Sở LĐ -TB&XH Nghệ An Theo Đề án hợp nhất Sở Nội vụ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ -TB&XH) Nghệ An, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ (mới) dự kiến giảm 3 phòng chuyên môn và 1 đơn vị.

Ngày 25/2 tới đây, HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức kỳ họp thứ 27 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua Nghị quyết thành lập Sở Nội vụ Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Sở Nội vụ và Sở LĐ-TB&XH Nghệ An.

Trụ sở Sở Nội vụ Nghệ An hiện tại ở số 30, đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Cơ cấu tổ chức, đối với khối thuộc cơ cấu tại cơ quan Sở

Số đầu mối của 2 cơ quan trước trước khi hợp nhất là 13 (Sở Nội vụ 7 phòng, đơn vị gồm 6 phòng thuộc Sở và Ban Thi đua - Khen thưởng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 6 phòng hợp nhất với Sở Nội vụ.

Dự kiến sau sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất còn 10 phòng, giảm 3 phòng, tương đương tỷ lệ 23%. Trong đó:

Hợp nhất Văn phòng Sở Nội vụ và Văn phòng Sở LĐ-TB & XH thành Văn phòng Sở Nội vụ; hợp nhất Thanh tra Sở Nội vụ và Thanh tra Sở LĐ - TB & XH thành Thanh tra Sở Nội vụ.

Hợp nhất Phòng Xây dựng chính quyền & Công tác thanh niên, Sở Nội vụ và Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới Sở LĐ- TB &XH thành Phòng Xây dựng chính quyền.

Giữ nguyên các Phòng: Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ; Công chức, viên chức; Tổ chức, biên chế&TCPCP; Kế hoạch - Tài chính; Phòng Lao động - Việc làm - An toàn vệ sinh lao động; Người có công; chuyển Ban Thi đua - Khen thưởng thành Phòng Thi đua - Khen thưởng.

Cơ cấu tổ chức đối với khối đơn vị trực thuộc và đơn vị sự nghiệp công lập

Số đơn vị trực thuộc và đơn vị sự nghiệp của 2 cơ quan trước khi sáp nhập 6 (Sở Nội vụ 1 đơn vị (trừ Ban Tôn giáo chuyển sáp nhập với Ban Dân tộc), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 5 đơn vị (trừ 17 đơn vị chuyển sáp nhập với Sở Y tế và Sở Giáo dục - Đào tạo).

Theo đó, dự kiến sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất còn 5 đơn vị, giảm 1 đơn vị, tương đương tỷ lệ 16,7%. Trong đó:

Hợp nhất Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An với Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An thành Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Giữ nguyên 3 trung tâm và 1 ban gồm: Trung tâm Lưu trữ lịch sử; Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An; Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An; Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào.

Như vậy Bộ máy Sở Nội vụ (mới) gồm 10 phòng, tương đương thuốc khối cơ cấu tại cơ quan Sở gồm: Văn phòng Sở Nội vụ; Thanh tra Sở Nội vụ; Phòng Xây dựng chính quyền; Phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ; Phòng Công chức, viên chức; Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Lao động - Việc làm - An toàn vệ sinh lao động; Phòng Người có công; Phòng Thi đua - Khen thưởng. Khối đơn vị trực thuộc và đơn vị sự nghiệp công lập có 5 đơn vị gồm: Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An; Trung tâm Lưu trữ lịch sử; Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An; Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An; Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào.

2 nguyên tắc lựa chọn cấp trưởng ở cấp phòng

Về phương án về nhân sự, đề án cho biết: Đối với Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở sẽ thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Được biết, trước khi hợp nhất, Sở Nội vụ và Sở LĐ-TB&XH đều có Giám đốc và 3 Phó Giám đốc.

Đối với nhân sự cấp trưởng các cơ quan, đơn vị sau hợp nhất, việc lựa chọn nhân sự cấp trưởng theo nguyên tắc: Ưu tiên nhân sự có quy hoạch cấp cao hơn (Đối với nhân sự đang thuộc độ tuổi quy hoạch); ưu tiên nhân sự không nằm trong diện đang xem xét kỷ luật, kiểm điểm hoặc đang trong thời gian kỷ luật.

Đối với nhân sự cấp trưởng dôi dư, bố trí tại các cơ quan, đơn vị chưa có cấp trưởng khác phù hợp năng lực, trình độ, kinh nghiệm quản lý. Trường hợp không bố trí được, bố trí ở vị trí cấp phó tại đơn vị sau hợp nhất, nhưng cho hưởng hệ số phụ cấp chức vụ cấp Trưởng và tương đương với thời hạn không quá 5 năm (hoặc hết thời hạn bổ nhiệm lại chức vụ hiện hưởng) kể từ ngày sắp xếp lại vị trí công tác.

Đối với nhân sự cấp phó của người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị sau hợp nhất sẽ cộng cơ học cấp phó của người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị sau hợp nhất; đến hết thời hạn không quá 5 năm (hoặc hết thời hạn bổ nhiệm lại chức vụ hiện hưởng) kể từ ngày sắp xếp lại vị trí công tác, không giới hạn bình quân số lượng cấp phó tại các đơn vị thuộc diện hợp nhất.

Không bổ nhiệm mới cấp phó của người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị thuộc diện hợp nhất, tổ chức lại do hợp nhất cho đến khi số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị này đảm bảo theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền. Tiếp tục bổ nhiệm mới cấp phó của người đứng đầu tại các đơn vị chưa đủ cấp phó (sau khi cân đối, sắp xếp nhân sự lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở).

Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sẽ thực hiện bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại công chức các phòng chuyên môn của Sở sau hợp nhất đảm bảo hợp lý, phù hợp với trình độ, năng lực, kinh nghiệm của công chức; trên cơ sở đó để bố trí, sắp xếp hợp lý công chức lãnh đạo, quản lý của phòng chuyên môn Sở đảm bảo đúng theo quy định.

Sau khi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hợp nhất với Sở Nội vụ, Sở Nội vụ (mới) có 90 người làm việc tại cơ quan Sở (83 công chức, 1 viên chức, 9 hợp đồng lao động); 194 người làm việc tại các đơn vị trực thuộc sở (152 viên chức, 3 viên chức hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị và 39 hợp đồng lao động).

Đối với chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc: Sở Nội vụ (mới), sau khi hợp nhất, tổng hợp, thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xin nghỉ hưu trước tuổi để phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc chi trả theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.