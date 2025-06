Pháp luật Chi tiết kế hoạch cấm đường ở TP Vinh phục vụ giải chạy 'Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy' Nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy” hưởng ứng Tháng hành động Phòng, chống ma túy năm 2025, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức phân luồng, cấm đường tạm thời tại một số tuyến đường trung tâm TP Vinh vào sáng 29/6.

Thực hiện Kế hoạch số 510/KH-CAT-PC04-PV01 ngày 23/6/2025 của Công an tỉnh về tổ chức Giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy” hưởng ứng Tháng hành động phong, chống ma túy năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Để bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong thời gian tổ chức Lễ phát động và thi đấu chạy việt dã, Công an tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Vinh cho phép phân luồng, đóng barie, cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông (trừ xe của lãnh đạo, xe của đại biểu tham dự, xe lực lượng làm nhiệm vụ, xe phục vụ Lễ phát động và các xe được quyền ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) đi vào các tuyến đường tổ chức Lễ phát động và thi đấu giải Việt dã, cụ thể như sau:

Đường Trường Thi, một trong những tuyến cấm đường vào sáng 29/6. Ảnh tư liệu

I. Đối với nội dung tổ chức Lễ phát động tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An và Khối chạy phong trào hưởng ứng Tháng hành động Phòng chống ma túy trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, đường Trường Thi:

1. Về phương án cấm đường: Đóng barie, cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông (trừ xe của lãnh đạo, xe của đại biểu tham dự, xe lực lượng làm nhiệm vụ, xe phục vụ Lễ phát động và các xe được quyền ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) lưu thông các tuyến đường:

- Đường Hồ Tùng Mậu: Đoạn từ nút giao đường Hồ Tùng Mậu giao đường Nguyễn Tài đến nút giao đường Trường Thi giao đường Hồ Tùng Mậu, đường Phan Đăng Lưu.

- Đường Trường Thi: Đoạn từ nút giao đường Trường Thi giao đường Hồ Tùng Mậu, đường Phan Đăng Lưu đến nút giao đường Trường Thi, đường Lê Nin giao đường Nguyễn Phong Sắc, đường Võ Nguyên Hiến, đường Lê Hồng Phong.

2. Về thời gian thực hiện cấm đường: Thời gian cấm các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường từ 06 giờ 00 phút đến 07 giờ 00 phút ngày 29/06/2025.

II. Đối với nội dung tổ chức thi đấu chạy Việt dã trên đường Lê Nin:

1. Về phương án cấm đường: Đóng barie, cấm tất cả các phương tiện (trừ xe của lãnh đạo, xe của đại biểu tham dự, xe lực lượng làm nhiệm vụ, xe phục vụ Lễ phát động và các xe được quyền ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) lưu thông tuyến đường Lê Nin: Đoạn từ nút giao đường Trường Thi, đường Lê Nin giao đường Nguyễn Phong Sắc, đường Võ Nguyên Hiến, đường Lê Hồng Phong đến nút giao đường Lê Nin giao đường Nguyễn Sỹ Sách.

2. Về thời gian thực hiện cấm đường: Thời gian cấm các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường từ 06 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút ngày 29/06/2025.